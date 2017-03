TIL-prøvespilleren banket inn hat trick og fikk kapteinsbindet

Mour Samb (23) herjet da TIL banket FK Senja 4–1 med et fåtall A-lagsspillere. Nå håper han på TIL-kontrakt.

Den senegalesiske spissen som er på prøvespill i TIL senket FK Senja nærmest alene i en kamp hvor TIL stilte med seks A-lagsspillere fra start, men et rent TIL 2-lag uten proffspillere etter pause.

– Det var bra, jeg likte det. Jeg vil bli her og få kontrakt slik at jeg kan hjelpe laget, sa en glad Mour Samb etter kampen.

Han hadde spådd utfallet til sin kompis, TILs andre senegalesiske prøvespiller Mehdi Dioury (18) før kampen:

– Jeg sa til vennen min at jeg ville score tre mål, og gjorde det, sier 23-åringen med et smil.

Kampfakta TIL-FK Senja 4–1 (1–1) Scoringer: 1–0 Mour Samb (13), 1–1 Uros Vucenovic (39), 2–1 Mour Samb (58), 3–1 Mour Samb (88), 4–1 Brage Berg Pedersen (90) TILs lag: Jacob Karlstrøm – Peter Aas (Runar Johansen fra 65. min.), Mehdi Dioury, Jostein Gundersen (Henrik Carlyle fra 46. min), Lasse Nilsen (Gustav Severinsen fra 46. min.) - Mikael Norø Ingebrigtsen (Brage Berg Pedersen fra 46. min.), Christian Landu-Landu (Henrik Åsali Hanssen fra 46. min.), Morten Gamst Pedersen (Jonas Klausmark fra 46. min.), Henrik Johnsgård – Mour Samb, Slobodan Vuk (Garib Gerkondari fra 46. min.).

Flovik: – Vi ser ferdighetene er der

Først satte han inn 1–0 etter et kvarters spill på en lekker heading i bue over Senjas keeper. Så var han nådeløs med venstrefoten to ganger etter hvilen og banket inn 2–1 og 3–1 med skudd i lengste hjørne. Det siste etter et flott raid.

– Han har ikke lært seg strukturen vår ennå, men vi ser at ferdighetene finnes. Han har fotrapphet og scorer fine mål. Begge senegaleserne gjør et fint inntrykk med fine holdninger i spillet og gode ferdigheter, sier TIL-trener Bård Flovik.

Flovik sier at man vil konkludere etter flere A-lagstreninger frem mot 10. mars på om det kan bli permanente avtaler for duoen, som trolig eventuelt vil hentes sammen, også av hensyn til det sosiale.

– Det er et litt annet nivå dette, men vi skal ha dem i ti dager til og konkludere etter det. Vi må også snakke med Diambars-akademiet, sier Flovik.

Nye forhandlinger

Sportssjef Svein-Morten Johansen sier at den økonomiske rammen på en avtale vil være avgjørende for om TIL henter senegaleserne. I dag vet ikke TIL-ledelsen hva spillerne kan komme til å koste.

– Den dialogen vi hadde rundt pris i forrige runde på disse spillerne (i fjor høst, journ.anm.) er ikke gjeldende nå. Vi er nødt til å gjøre en ordentlig ny runde med Diambars, så får vi se, sier Svein-Morten Johansen.

– Vi har noen tanker om hvor langt vi vil gå. Vi ønsker å få dem med på en lav utgangspris og en eventuelt høyere oppside ved et videresalg, forteller Johansen.

Drømmer om kontrakt

Spillerne selv etterlater ingen tvil om hva de ønsker.

– Dette laget er så sjenerøst. Jeg vil bli her og jobbe sammen med dem, og nå langt. Det er gode spillere her, sier Mehdi Dioury, som ble brukt som midtstopper i førsteomgang og skjøvet frem i midtbaneposisjon etter pause da TIL tok fullstendig over.

– Jeg foretrekker å spille midtbane, men når treneren setter med ned i forsvar, så kan jeg spille der også, sier Dioury.

Fikk kapteinsbindet

Hat-trickhelten Mour Samb gliste ekstra bredt etter at Peter Aas, som startet 2. omgang som kaptein etter at A-spillerne ble byttet ut, ga nettopp han kapteinsbindet da han selv ruslet av banen etter 65 minutter.

– Jeg var veldig glad for å bli kaptein. Jeg trodde ikke han ville gi kapteinsbindet til meg, men da han gjorde det ble jeg veldig glad, sier en smørblid Samb.

Han føler seg trygg på at han kan levere scoringer for TIL også i eliteserien.

– Ja. Jeg håper det. Jeg har teknikk, jeg løper raskt og jeg har et bra skudd. Derfor tror jeg det, sier Mour Samb.

TILs siste mål ble satt inn av unggutten Brage Berg Pedersen på overtid.