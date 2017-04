Vil å se nærmere på skredfaren i Lenvik

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ønsker å se nærmere på det relle behovet for skredfarekartlegging i Lenvik kommune.

I 2011 utarbeidet NVE en plan for nasjonal skredfarekartlegging. I denne anledning satte direktoratet igang jobben med å utpeke kommunene i Norge som har behov for skredfarekartlegging. I den anledning ønsker NVE nå å sette søkelyset på Lenvik kommune.

– NVE ønsker å se nærmere på det reelle behovet for skredfarekartlegging i Lenvik kommune. For å få en bedre oversikt over behovet ønsker NVE å få tilgang på alle skredrapporter og skredvurderinger som dere måtte ha, skriver geolog Odd-Arne Mikkelsen i NVE region nord i et brev til kommunen.

Ønsker et møte

Mikkelsen ber om å få oversendt alt av relevante skredvurderinger og rapporter, og påpeker at vurderinger som er gjort i forbindelse med reguleringsplaner er av spesielt stor interesse.

– NVE har selvfølgelig skredrapportene fra Fjordgård i forbindelse med skredsikringsprosjektet, poengterer Mikkelen.

For å gjennomgå behovet for kartlegging ber han om å få et møte med kommunen i løpet av 2017.

Utfordrende oppgave

NVE utfører skredfarekartlegginga i tett samarbeid med Norges geologiske undersøkelse (NGU).

– Å få oversikt over behovet for skredfarekartlegging på nasjonalt plan har vært en utfordrende oppgave. NVE har utarbeidet kartleggingsplanen på en objektiv måte. Ved utarbeidelse har man sett på hver enkelt skredtype og hvor folk bor og oppholder seg i potensielt skredutsatt område, opplyser Mikkelsen om arbeidet.