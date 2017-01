Enklere parkering

Det er ikke ofte regjeringen kan skilte med en gladmelding til de parkerende.

Fra 1. januar 2017 er det blitt litt mindre irriterende å få bot, skal vi tro samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Sjelden har en trafikal endring møtt mindre motstand. Av endringene mange gleder seg over, kan det nevnes at det fremover blir gitt femminutters «slack» etter at tiden er utløpt. Kommer noen minutter for sent, berger du deg.

Ordningen gjør også den mest irriterende av alle bøter litt billigere. Har du parkert utenfor en butikk med gratisparkering uten å trekke lapp, vil det fremover «bare» koste 300 kroner, ikke 750.

Det vil fremover skilles tydeligere mellom alvorlighetsgrad, hvor 300 kroner er den laveste satsen. En normal overtredelse, som å ikke ha betalt for tiden man står parkert, vil loppe deg for 600 kroner. Gjør man imidlertid grove overtredelser, som å parkere på handikap-parkeringen, blir en 900 kroner fattigere.

Det vil også bli lettere å klage på bøter man har blitt tildelt. Med den nye ordninga får man innført Parkeringsklagenemda, som tar seg av alle avgjørelser i saker som blir avvist av parkeringsselskapet eller kommunen, slik at du unngår det eventuelle rettsgebyret Forliksrådet ville krevd deg for tidligere.

Ny parkeringsforskrift kommer til å merkes Fra nyttår trer en ny parkeringsforskrift i kraft. Det vil merkes.

Kravene om ladepunkter til elbiler blir også skjerpet fremover, og en andel av plassene skal reserveres handikappede med parkeringstillatelse. I tillegg blir det fremover krav om at det finnes andre betalingsalternativer ved alle automater, for eksempel via mobil.

Dramatiske reformer vil normalt avstedkomme protester og en rekke avisforsider med vonde historier om dem som rammes av endringen. I dette tilfellet snakker vi vel mer om klappsalver. Selv parkeringsselskapene vil ønske ordningen velkommen, ettersom de ikke lenger må håndheve de urimeligste kravene de var pålagt av Staten.

Dette må være av de minst kontroversielle regelendringene noen samferdselsminister har fremmet, og de kommer ikke en dag for tidlig. 2017 begynner godt.

Minilederen: Du grønne...

Èn av ti medlemmer forlot Miljøpartiet De Grønne i 2016.

Dårlig miljø internt, eller?