Sara er semifinalist til «Årets turjente»

Sara Ratkje er en av semifinalistene til å kunne bli kåret til ”Årets turjente 2016”.

SJØVEGAN: I et samarbeid med Helsport holder nettsiden Turjenter.no en konkurranse der de ønsker å kåre årets turjente for 2016. Premien er blant annet en klatretur til Romsdalen i tillegg til en sovepose, et telt og en sekk til en verdi av 23.000 kroner. Semifinalistene er nå plukket ut. Blant dem er Sara Ratkje fra Salangen.

– Jeg synes det er veldig artig. Jeg stod og hoppet på kontoret da jeg fikk meldingen, sier hun.

Ukens turjente

Konkurransen går ut på å bruke emneknaggen #turjenter på bilder en legger ut på Instagram. Turjenter.no har gjennom hele 2016 kåret en ukentlig vinner som får tittelen, ”Ukens turjente”. Når en har fått denne kåringen, er man med i konkurransen om å bli ”Årets turjente”.

Ratkje visste ikke noe om konkurransen før hun plutselig var kåret som ukens vinner.

– Jeg var ikke klar over at det var noen kåringer. Jeg fikk plutselig melding på Instagram at jeg var kåret, fortsetter Ratkje.

Fem til finalen

De startet som 58 mulige vinnere. Etter avstemmningen stod Ratkje igjen som en av 15 semifinalister.

– Nå er alt nullstilt og man kan stemme på nytt. Så er det fem stykker som går videre. Deretter er det en jury som skal plukke ut en av de fem til å bli ”Årets turjente”.

Vet ikke hvilket bilde

Hvilket bilde som førte henne videre i konkurransen, vet hun ikke. Hun sier hun har brukt emneknaggen på flere bilder, men mistenker hva som er grunnen til at folk liker bildene hennes.

Sara årets turjente? Sara Ratkje er en av to jenter fra Midt-Troms som kan bli kåret til årets turjente

Ti på topp

– Jeg legger ut bilder fra mange forkjellige topper. Det var vel inspirerende å se på.

Hun har ikke alltid likt å gå på tur. Det var først etter at hun sluttet å være aktiv med fotball at hun fant gleden i naturen.

– Jeg har hovedsakelig gått ti på topp, men klarte bare 19 topper i 2016, I år blir det alle 23.

Flere tilbakemeldinger

Nå håper hun at hun vinner konkurransen. Hittil har hun fått flere tilbakemeldinger fra folk.

– I de siste dagene har det vært veldig mange. Det er artig at folk sier de vil at jeg skal gå videre og at de vil stemme på meg, avslutter Ratkje.