Til Stavanger Aftenblad fyrer sloveneren løs mot Viking. Han mener klubben ikke har holdt sine lovnader.

– Jeg føler meg ikke som noe offer her. Men jeg vil at folk skal få vite hva som foregår. Viking holder ikke ord. De holder ikke det de har lovet meg, sier Brekalo til Stavanger-avisen.

Brekalo kommer med uttalelsene samtidig som han er på treningsleir med klubben på Gran Canaria.

– Han er så skuffet at vi inntil videre har gitt ham ro og fred, derfor har han for det meste oppholdt seg i gymmen, sier Viking-trener Morten Jensen til samme avis.

– Viking sa de aldri ville stå i veien for meg den dagen jeg ville videre. Hver kamp jeg har spilt for Viking, har jeg gitt 100 prosent. Alltid. Jeg er en vinner, en som setter laget foran og min moral her er sterk. Når laget vinner, vokser og utvikler klubben seg. Som også er bra for meg som spiller, sier Brekalo.

Coventry og Midtjylland har tidligere vist sin interesse. Nå er det MLS-laget Orlando City som skal være nærmest. Onsdag bekreftet sportsdirektør Erik Nevland overfor VG at klubben fra USA fortsatt er interesserte.

Viking sa i fjor sommer nei til et bud på rundt 45 millioner kroner fra Midtjylland, ifølge VGs opplysninger den gang. Brekalo levde den gangen fint med at han ikke skulle forlate Viking.

– Så kommer vi til sommeren 2023 og budet fra Midtjylland. Og dette er viktig: Jeg takket nei til 60 millioner kroner over fem år ved å si nei til dem, sier Brekalo torsdag formiddag til Stavanger Aftenblad.

Brekalo forteller videre at han føler seg sviktet av Viking.

– La meg si det sånn: Jeg tar min del av ansvaret. Jeg valgte å stole på Viking. Kjærligheten og ønsket var det samme, det var gjensidig. Jeg tenkte at vi trengte ikke å signere noe. Men ... Det er motbydelig, gjentar Brekalo.

Viking har tidligere i overgangsvinduet takket nei til et bud på rundt 20 millioner. Det satte sinnet i kok hos agenten til Brekalo, Denis Selimovic, som gikk ut og hevdet at spilleren holdes som gissel i Viking.

Klubbens sportsdirektør Erik Nevland er forelagt uttalelsene fra Brekalo av Stavanger Aftenblad. Han opplyser blant annet at Viking ikke forholder seg til Brekalos agent.

– Måten han har angrepet oss på, samt hans måte å kommunisere på, kan vi ikke akseptere. Dette er så langt fra de verdiene vi i Viking står for. Det har også kommet frem at David Brekalos agent ikke er lisensiert Fifa-agent. I samråd med jurist og NFF, så har vi nå som sagt brutt all kontakt med agenten, sier Nevland.

Han avviser at de har gitt konkrete løfter til spilleren, men at de ønsker at stopperstjernen skal få mulighet i en større klubb.

– Vi jobber fremdeles hardt med å finne en løsning, overgangsvinduet er fremdeles ikke stengt, påpeker Nevland.

Les hele Nevlands tilsvar til Stavanger Aftenblad her: