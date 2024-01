– Stefan er en fighter og en leder. Nå gjelder det å komme over sjokket og reise seg igjen. Det har han gjort gjennom karrieren, sier Solbakken til VG.

Tirsdag kom beskjeden om at Strandberg må legge opp. Landslagssjef Solbakken forteller at landslagskarrieren til Strandberg var over i det han valgte å bli i Vålerenga etter nedrykket til Obos-ligaen.

– Det er tøft at han ikke får bestemme selv når han skal legge opp og kjedelig at han ikke får vært med å kjempe Vålerenga tilbake, sier han.

KAPTEIN: Strandberg var kapteinen til Vålerenga. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Landslagssjefen ser ikke for seg at dette blir det siste man har sett av Strandberg i fotballen, selv om han ikke kan spille selv.

– Jeg kan aldri tenke meg det. Han kan bruke fotballhodet sitt videre, men nå handler det om å komme seg på beina igjen, sier han.

Lørdag besøkte han Strandberg hjemme. Der snakket de to sammen i flere timer.

– Der fortalte jeg han at det viktigste nå, er at han kommer seg. Og at det alltid vil være bruk for fotballhodet hans, sier han.

Landslaget klarte ikke å kvalifisere seg til EM i Tyskland i 2024. Strandberg var en stor leder på landslaget og fikk mye ufortjent kritikk, ifølge Solbakken.

– Stefan ble litt ufrivillig syndebukk. Han spilte på et nedrykkstruet Vålerenga, så kom feilen mot Georgia. Da blir alt veldig overdrevet, sier han.

Sesongen i 2023 endte med nedrykk til Obosligaen for Vålerenga. Strandberg var Geir Bakkes kaptein.

– Alle som har trent eller spilt med han vil si at han var en glimrende lagkamerat og spiller. Han spilte alltid med hjertet utenpå drakten og ga alt av seg selv, fortsetter Solbakken.

SJEF: Strandberg var en viktig brikke for Ståle Solbakken. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Karrieren til Strandberg har vært preget av mye skader. Det har påvirket mye av klubbkarrieren hans.

– Men han har alltid reist seg igjen og prestert på et høyt nivå. Det har også vært tøffe ting på privaten som han har klart å kjempe seg igjennom, sier landslagssjefen.