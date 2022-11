På ett år er alt snudd opp ned: - Kan ikke gå rundt og synes synd på meg selv

Han var en nøkkelspiller for Kolstad i fjor. Nå spiller Eskil Dahl Reitan i 1. divisjon for å få selvtillit. - Jeg legger ikke skjul på at det har vært tøft, sier 21-åringen.