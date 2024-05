– Det er trist å se en stor spiller prestere som dette. Vi har alle vært der på slutten av karrierene våre, men han er bare 32 år, sa Sky Sports-ekspert Jamie Carragher etter å ha sett Manchester United og Casemiro bli filleristet av Crystal Palace mandag kveld.

Jamie Carragher Sky Sports-ekspert og tidligere Liverpool-spiller

I 0–4-tapet markerte den brasilianske stjernen blant annet ved å bli driblet av hele åtte ganger – mer enn noen andre i én og samme kamp denne sesongen.

– Han har oppnådd så mye, men han er bare milevis unna det nå. Han trenger å si «nok er nok» og gi seg på på toppnivå. Han har noen kamper igjen på toppnivå med de resterende ligakampene og cupfinalen, så bør han vurdere å dra til MLS eller til Saudi-Arabia, fastslår Carragher.

Etter stortapet har mange spurt seg om dette var slutten for Erik ten Hags tid som manager for Manchester United. Laget kan være på vei mot sin svakeste sesong i Premier League. Og også Casemiros voldsomme formsvikt vekker oppsikt.

– Det er helt ekstremt, spesielt med tanke på hvor god han var forrige sesong. Dette «droppet» er helt utrolig. Han mangler helt timing, sa Viaplay-ekspert Sigrid Heien Hansen etter kampen.

Ifølge Sky Sports betalte Manchester United i overkant av 60 millioner euro (589 millioner kroner) for Casemiro da overgangen ble sikret i 2022.

Casemiro mister ballen i forkant av 4–0-scoringen til Palace:

Forrige sesong var den tidligere Real Madrid-spilleren av de mest sentrale da Manchester United sikret tredjeplass i Premier League. Han ble raskt en favoritt hos fansen.

Men Viaplay-ekspert Pål André Helland peker på at Casemiro nå ser ut til å ha mistet mye tempo på forholdsvis kort tid.

– Hvis United skal forsvare seg som et bredt og langt lag, er tiden hans forbi, for han har ikke frekvens i beina. Han er fortsatt veldig god til å lese duellene. Men når det blir store avstander, ser det ut som han springer i sirup og de andre springer i et lett skylag, sier Helland.

I mars fikk Casemiro det glatte lag etter kampen mot Everton:

Casemiro slet mot Crystal Palace og var direkte involvert i særlig det første baklengsmålet. På tampen traff innbytter Odsonne Eduard stolpen etter en stygg feil av United-veteranen.

– Han har hatt en fryktelig kamp, sa Nils Johan Semb hos Viaplay.

Casemiro har vel å merke måttet steppe inn i en noe uvant midstopper-rolle den siste tiden, som følge av skadekrise i Manchester United-forsvaret. 32-åringen spiller vanligvis på midtbanen.

– Han er også den spilleren som vant flest dueller og hadde flest vellykkede pasninger, så det henger ikke på greip, påpeker Helland.

Også ten Hag fikk spørsmål om hva han tenker om Casemiros innsats.

– Du kan ikke skylde på én spiller, det er hele laget, svarte ten Hag, og la til at Casemiro alene heller ikke kunne lastes for det første baklengsmålet.

Manchester United ligger på 8.-plass i Premier League med tre kamper igjen. I de tre siste rundene venter Arsenal hjemme, Newcastle hjemme og Brighton borte. 25. mai møter de byrival Manchester City i FA Cup-finalen.