Og dette var det ikke mange som forventet på forhånd.

Manchester United, som nettopp har fullført sin verste Premier League-sesong noensinne, slo City – anerkjent som et av tidenes beste engelske lag.

For en triumf for Erik ten Hag, som ble meldt sparket allerede før kampen begynte.

– Vi er veldig glade for manageren vår, sier Manchester United-spiller Scott McTominay nede på banen rett etter sluttsignalet.

1 / 3 IKKE TIL Å TRO: Manchester United feirer den usannsynlige triumfen i FA-cupfinalen mot Manchester City.





United vant takket være 19-åringene Alejandro Garnacho og Kobbie Mainoo, som scoret to ganger i en oppsiktsvekkende førsteomgang.

– Ingen trodde på oss, sier Garnacho.

– Dette betyr alt, sier Mainoo, som ble kåret til banens beste spiller.

City og Erling Braut Haaland misbrukte på sin side muligheten til å bli første engelske lag noensinne til å vinne både FA-cupen og ligaen to år på rad.

IKKE HAALANDS DAG: To straffesituasjoner og et tverrliggertreff var det nærmeste Erling Braut Haaland kom scoring i FA-cupfinalen. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP / NTB

TV-ekspert og tidligere storscorer Alan Shearer mener United-spillerne omsider viste god holdning.

– Det er så mye som har vært savnet denne sesongen for United, men slik var det ikke i dag. De gikk ut på banen og spilte etter managerens instruksjoner helt til perfeksjon, sier Shearer, skriver BBC.

Etter sluttsignalet sto Haaland med hendene på hoftene og så litt tomt ut i luften.

Avstanden har aldri vært større mellom Manchester City og Manchester United i moderne historie i favør blåtrøyene.

Det var likevel United som dominerte fullstendig i første omgang.

1–0-scoringen til Alejandro Garnacho var imidlertid Citys egen feil. Josko Gvardiol hadde kontroll på argentineren, men Stefan Ortega ruset ut og kroaten headet over sin egen målvakt.

Da kunne Garnarcho bare spasere ballen i mål.

2–0 var en fenomenal lagscoring, spesielt da Bruno Fernandes beholdt roen i straffefeltet og fant Kobbie Mainoo på blankt mål.

Det var City som rotet det til, City som ikke fikk det til å stemme – rollene var snudd om.

– En oppsiktsvekkende omgang av United, sa Gary Lineker på BBC.

Men burde Erling Braut Haaland fått straffe etter 42 sekunder?

Lisandro Martínez så ut til å gå inn i ryggen på jærbuen, men Citys massive protester ble ikke hørt.

Pep Guardiola gjorde to endringer i pausen, en av dem var å sette innpå Jéremy Doku.

Belgieren endret kampbildet, og Haaland banket en av pasningene hans i tverrliggeren kort tid etter pause.

Kanonade nå, og Julian Alvarez burde helt klart ha scoret da han kom alene gjennom like etter.

Og skulle Haaland hatt straffe da Kobbie Mainoo holdt rundt ham på et hjørnespark? Ja, ifølge ham selv og Guardiola – nei, ifølge dommerteamet.

Nettopp Doku reduserte da Andre Onana klønet det til, men det var bare fire minutter før full tid. Det var for lite og for sent.

PS! Seieren betyr at Manchester United er sikret spill i Europa League neste sesong.