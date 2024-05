Fullt så mye er ikke Atlético Madrid villig til å betale. De håper å presse prisen ned til 350 millioner kroner, ifølge Marca.

Det er hett rundt trønderen etter at han scoret fire mål for Villarreal mot Real Madrid sist helg.

Han ligger godt an til å bli La Ligas toppscorer denne sesongen.

Marca skriver at Sørloth kan bli Atlético Madrids største investering i det kommende overgangsvinduet. Klubben har forståelse for at spissplassen er den som krever mest penger.

Sørloth header inn ett av fire mål mot Real Madrid sist helg. Foto: ANDREU ESTEBAN / EPA / NTB

Alternativer til Sørloth er ifølge avisen ukraineren Artem Dovbyk (Girona) og fransk-guinesiske Serhou Guirassy (Stuttgart).

– Sørloth har hatt en fantastisk andre halvdel av sesongen og har 23 mål mot 16 og 15 for Atlético-spillerne Griezmann og Morata, skriver Marca.

Dovbyk er nest best på La Ligas toppscorertabell med 21 mål – men fem av disse har kommet på straffespark. Sørloth har bare spillemål.

Nominerte til årets spiller i La Liga Vis mer ↓ Bellingham (Real Madrid), Kubo (Real Sociedad), Griezmann (Atlético de Madrid), Dovbyk (Girona FC), Kirian (UD Las Palmas), Lewandowski (FC Barcelona), Vinicius Jr (Real Madrid), Isco (Real Betis), Aleix García (Girona FC), Sørloth (Villarreal).

Om Sørloth blir toppscorer, får han Pichichi-trofeet. De fem siste navnene som har vunnet dette trofeet er Robert Lewandowski, Karim Benzema, Lionel Messi, Luis Suarez og Cristiano Ronaldo.

Trønderen er også blant de ti nominerte til årets spiller i La Liga.