Pappa Piotr har selv bedt om å bli intervjuet av polske sport.pl.

Der klager han blant annet over at datteren ikke får såkalte wild-cards til turneringer, altså at hun får lov til å spille uten å være kvalifisert.

– Jeg ser på datteren min og ser at det er en kvinne med et smil som har vendt tilbake til tennisen, en kvinne som en gang ble kalt «Sunshine». Og etter å ha kommet tilbake, støter hun på en grå virkelighet som er uutholdelig.

Faren spør selv hvorfor og svarer også selv:

– Jo, fordi hun er kvinne! Ja, hun er kvinne, fødte barn, stiftet familie.

Dansken ble mamma høsten 2022. Før US Open på sensommeren 2023 annonserte hun sitt comeback. I glimt har hun vist sitt gamle jeg med kvartfinale i Indian Wells og fjerde runde i US Open.

Pappa Piotr Wozniacki klager i intervjuet med Sport.pl. over at hun ikke har fått wild cards til WTA 1000-turneringen i Roma eller Grand Slam-turneringen French Open.

– De tar oss ikke seriøst, sier han.

Caroline Wozniacki med sin datter og mannen David Lee under Australian Open i januar. Foto: WILLIAM WEST / AFP / NTB

– Caroline har sagt til meg at det er vanskelig. Hvis hun ikke fikk wild card til French Open, så ville hun ikke spille. Jeg støtter henne, og jeg kan fortelle at hun helt sikkert ikke kommer til å spille neste år. Det har vi allerede bestemt, hevder faren.

Han mener at tennis baserer seg på bekjentskaper og ikke klare regler.

– Saken er at om vi kjenner arrangørene eller turneringslederne, så får vi sjansen til å spille, men hvis vi ikke kjenner noen et sted, så vil de ikke ha oss.

– Sånn sett er kvinnetennisen helt annerledes enn herretennisen

Caroline Wozniacki har vunnet én Grand Slam-turnering i sin karriere: Australian Open i 2018. Hun har tapt to US Open-finaler.