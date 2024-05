Siri Nordby kommer fra stillingen som Industry Lead, Retail i Microsoft Norge. Hun har tidligere hatt ulike lederstillinger i Storebrand, Varner og Dressmann der hun har jobbet med analyse og innsikt, digital markedskommunikasjon og organisasjonsutvikling. Sentralt i arbeidet har vært hvordan store organisasjoner må utvikle en god prestasjonskultur og utnytte data for blant annet innsikt- og analysehensyn, i møte med økt konkurranse. I Microsoft jobber hun i skjæringspunktet mellom teknologi og detaljhandel, og hjelper virksomheter med å identifisere de beste mulighetene for vekst, samt utnytte teknologi og endringsprosesser for å nå målene sine.

Hun har en lang karriere som fotballspiller bak seg, fra oppstart i Øvrevoll Ballklubb til Røa. I Røa spilte hun 353 kamper, var sentral i å etablere klubben i toppen av norsk fotball og bidro til 5 seriegull og 5 cupgull som kaptein for Røa. Nordby har 43 landskamper, inkludert mesterskapserfaring fra EM 2005, VM 2007 og OL 2008. Etter spillerkarrieren var hun medlem av toppfotballkomiteen for kvinnefotball i NFF i perioden 2013-2016. Hun har også vært sportslig leder i Vestre Aker SK, samt styremedlem i Røa. Hun har også fungert som fotballekspert i NRK og TV 2.

I NFF skal Nordby lede avdeling for toppfotball og landslag.

– Med Siri får vi en leder med en bred fotballfaglig kompetanse, noe som er viktig i arbeidet med NFFs sportslige filosofi og høyprestasjonskultur. Hun tar med seg verdifull ledererfaring og endringskompetanse fra en bransje som har måttet tilpasse seg både digitalisering og et globalt konkurransebilde. Hun har vokst opp med fotball, og senere viet størsteparten av livet og engasjementet sitt for å utvikle norsk fotball. Hennes sterke samarbeidsevner blir viktig når vi sammen med interesseorganisasjoner, klubbene og spillerne selv skal fortsette arbeidet med å utvikle norsk fotball, og ikke minst kvalifisere oss til mesterskap med landslagene våre, sier Karl-Petter Løken, generalsekretær i NFF.

NFFs nye toppfotballsjef går til sin nye jobb med sterk motivasjon og gleder seg til oppstart.

– Jeg er utrolig stolt og glad for å få muligheten til å komme tilbake til fotballen og toppidretten, etter over 15 år i næringslivet. Tilbake til der det hele startet, og til min store lidenskap og det jeg brenner for. Det er naturlig nok med stor ydmykhet jeg går til en slik jobb, men jeg vet at jeg kommer inn i en organisasjon som besitter enormt med kompetanse, inkludert ute i klubber og kretser over hele landet. Det jobbes utrettelig hver eneste dag for å skape progresjon, og dette arbeidet gleder jeg meg til å ta del i og bygge videre på. Jeg tar med meg mine samarbeidsevner, ledererfaring og kompetanse inn i en jobb der jeg har store ambisjoner. Både på det organisatoriske plan, og på det sportslige. Vi må lykkes med å bygge tillit til jobben som skal gjøres med videreutviklingen av norsk fotball, og da må vi tørre å vise åpenhet og være gode på å kommunisere med menneskene rundt oss. I tillegg må vi ha tydelige og realistiske mål, slik at vi har like forventninger og drar i samme retning som ett lag. Jeg gleder meg veldig til å komme i gang, sier påtroppende toppfotballsjef Siri Nordby,

Nordby starter i sin nye jobb 01.08. Hun vil rapportere til generalsekretær og sitte i NFFs ledergruppe.