Frida Maanum kollapset under ligacupfinalen mot Chelsea - en kamp Arsenal vant etter at den norske midtbanespilleren ble fraktet til sykehus.

Arsenal skriver at Maanum har blitt undersøkt av to kardiologer og at det ikke er funnet noen hjerteproblemer.

– Det er ikke funnet noen åpenbare hjerteproblemer under disse grundige undersøkelsene, skriver Arsenal.

Klubben skriver videre at Maanum ikke spiller Norges landskamper mot Finland og Nederland.

– Vi har hatt utmerket kommunikasjon med Arsenal. Deres medisinske apparat har gjort en vurdering av hva som er best for Frida, og det avgjørende her er naturligvis Frida Maanums helse, sier landslagssjef Gemma Grainger i en pressemelding fra NFF.

Gemma Grainger Landslagssjef, Norge

– Vi vet hun er i de beste hender og blir tatt godt vare på i Arsenal. Vi ser frem til å ønske henne velkommen tilbake på landslaget når det er mulig, avslutter landslagstreneren.

Maanum har fått en hjertemonitor som skal overvåke hjertefunksjonen hennes i en ukes tid, før hun vil gjennoppta normal trening.