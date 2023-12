Svenske Moa Ilar gikk alene i tet på ankeretappen og sørget for en solid stafettseier.

Norges lag bestående av Heidi Weng, Margrethe Bergane, Anne Kjersti Kalvå og Lotta Udnes Weng havnet utenfor pallen – på en fjerdeplass.

– Jeg hadde forventet at dem skulle være med å kjempe om pallen, sier Viaplay-ekspert Marit Bjørgen.

– Vi er et stykke unna der vi var i fjor. Det må vi erkjenne. Vi er litt for langt bak enn det jeg hadde sett for meg før denne sesongen, sier kollega Niklas Dyrhaug.

Norge var ett minutt og 40 sekunder bak Sverige. Det var også over minuttet opp til USA på tredjeplassen. Tyskland ble nummer to.

– Jeg har ikke min beste dag jeg heller og klarer ikke å hente inn noe, så da blir det langt opp til teten. Det er kjedelig at det blir sånn, men vi får dra hjem og trene, sier Anne Kjersti Kalvå til Viaplay.

Hun gikk Norges tredje etappe og erkjenner at hun ikke trodde Norge var så langt bak de andre nasjonene.

– Er det overraskende at det er så store avstander?

– Ja litt, egentlig. Det er en løype som gjør at det kanskje ikke bør skille så mye som det har gjort i helgen, men det blir fort sånn med mye kuler og svinger og hit og dit. Er man ikke med over toppene så faller man fra, sier Kalvå.

Hun fikk riktignok en vanskelig oppgave lagt i fanget etter Norges andre etappe:

Margrethe Bergane fikk det veldig tøft på etappe nummer to og gikk ett minutt saktere enn Sverige på sine 7,5 kilometer.

– Hun er ung og lovende, U23-løper og blir kastet litt til ulvene her, sa Ole Kristian Stoltenberg på NRKs radiosending.

Overfor statskanalen sa Bergane seg enig med Stoltenberg.

– Ja, det føltes litt sånn. Det er sterke løpere, og de er bedre enn meg. Jeg trenger denne erfaringen, så jeg får ta med meg det. De andre jentene går bra, så det det er litt synd at jeg taper en del.

Bergane var vikar for en syk Astrid Øyre Slind. Vikaren var ti sekunder foran Sverige ved 2. veksling. Emma Ribom hentet raskt inn Norge og stakk deretter i fra.

– Det var tøft. Det gikk altfor fort for min del. Jeg gjør så godt jeg kan. Jeg kom meg til veksling på en helt ok måte, sa Bergane til Viaplay.

I tillegg ble Bergane hentet inn av Tyskland som var halvminuttet bak etter 1. etappe.

– Vi kom litt «på hæla» i dag på den andre etappen. Vi kom skjevt ut, sier landslagstrener Sjur Ole Svarstad til NRK.

Det er ikke akkurat lite sport på TV i helgen. Få fullstendig oversikt med VGs sportskalender!

Faktaboks, stafett Vis mer ↓ Norges lag i Gällivare, Sverige: Første etappe: Heidi Weng. Stil: Klassisk

Andre etappe: Margrethe Bergane. Stil: Klassisk

Tredje etappe: Anne Kjersti Kalvå. Stil: Fri teknikk

Fjerde etappe: Lotta Udnes Weng Stil: Fri teknikk Fire ganger 7,5 kilometer, totalt 30 kilometer.

I forkant hadde Heidi Weng gått en meget oppløftende førsteetappe og holdt følge med amerikanske Jessie Diggins samtlige 7,5 kilometer. Lørdag var langt tøffere for Weng, som innrømmet at hun ikke har følt seg så rå.

Anne Kjersti Kalvå gikk en god tredjeetappe, men hadde et vanskelig utgangspunkt med 48 sekunder bak teten.

Hun ga over stafettpinnen til Lotta Udnes Weng 57 sekunder bak Sverige.