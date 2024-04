– Jeg sier som Christian Paasche sa i kommenteringen: Det er verdensklasse. Det er lett å kaste ut det utsagnet, men akkurat nå synes jeg Ruud spiller den beste grustennisen i verden, sier Sverre Krogh Sundbø, TV 2s tenniskommentator, til VG.

Seieren var nordmannens syvende strake seier på rad. Dermed fikk Ruud også revansje for tapet mot Cameron Norrie i Australian Open i januar. Da vant briten 3–1 i sett.

– Har Ruud noen gang vært bedre enn nå?

– Det er godt mulig han har spilt enkelte sett og enkelte kamper som har vært vel så gode som dette. Men nivået, repertoaret og arsenalet hans har aldri vært bedre, fortsetter Krogh Sundbø.

Cameron Norrie Nummer 30 på ATP-rankingen før turneringen.

I åttedelsfinalen i ATP Masters 1000-turneringen møter Ruud Felix Auger-Aliassime. Kanadieren er ranket som nummer 35 på ATP-rankingen før turneringen.

– Han er en «skummel» spiller som har vært topp ti i verden og vunnet mange titler. Vi spilte mot hverandre her for tre år siden – han er en trussel og blir skummel, sier Ruud til arrangøren etter kampen.

Ruud og Auger-Aliassime møttes i 1/32-delsfinalen i Madrid Open i 2021. Da vant Ruud 0–2 (1–6, 4–6).

– I formen Casper er i nå tror jeg ikke at kanadieren skal by på store utfordringer på grusen, vurderer Krogh Sundbø.

– Auger-Aliassime var et av de store stjerneskuddene som skulle bli verdensenere – han var like «hypet» som Carlos Alcaraz i sin tid. Han er fremdeles drivende god, men er best på hardcourten.

Mot Norrie var Ruud overlegen i første sett og brukte bare 32 minutter på å vinne første sett 2–6. 25-åringen fikk en drømmestart og gikk raskt opp til 0–3 i games.

– Første sett var nesten feilfritt. Det var et veldig godt sett. Cameron følte seg kanskje ikke helt på topp i starten, og det utnyttet jeg, sier Ruud til arrangøren.

Norrie gjorde det spennende tidlig i det andre settet og ledet 3–1 i games.

Men Ruud slo kraftig tilbake. Det norske tennisesset vant tre games på rad og utlignet til 4–4.

Norrie vant det påfølgende gamet, før Ruud tok de to siste i overlegen stil.

PS! Rafael Nadal tok seg også videre til åttedelsfinalen etter å ha slått argentinske Pedro Cachin 2–1 i sett (6–1, 5–7, 6–3). I åttedelsfinalen møter Nadal 31.-seedede Jiri Lehecka fra Tsjekkia.