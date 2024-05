Stenshorne fra Hokksund kjørte for annen gang i karrieren på en gatebane. Han fikk bare noen få runder under torsdagens trening før regnet ødela.

Hans beste rundetid var på 1.26,594, og han var 1.673 sekunder bak den raskeste i sitt heat.

Den norske 18-åringen vant sprintløpet i Melbourne og er en av seks vinnere i de seks første løpene denne sesongen. Han har derimot ikke klarte å følge helt opp og endte uten poeng i Imola i siste løp.

Den legendariske banen i Monacos gater er kjent for å være trang og svingete, og det er svært vanskelig, om ikke helt umulig, å kjøre forbi andre biler.

Italienske Gabriele Mini var raskest i den første gruppen og totalt med 1.23,942. Han starter i pole position i søndagens hovedløp.

Briten Luke Browning hadde nest beste tid. Australske Christian Mansell hadde beste tid i det kvalifiseringsheatet som ble mye ødelagt av et par rød flagg.

I forrige uke ble det kjent at 18-åringen er klar for juniorprogrammet til Formel 1-laget McLaren. Kort etter kom nyheten om at han nektes å kjøre løpshelgen på Silverstone-banen i England i sommer.

Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) slo ned på Stenshornes deltakelse i et GB3-løp på Silverstone i april. Det er en konkurranse som minner om Formel 3, og ifølge regelverket skulle tenåringen ha søkt om tillatelse. Hitech-laget har anket avgjørelsen.