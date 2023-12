Oppdateres!

Haaland er nemlig blant finalistene, som er Lionel Messi og Kylian Mbappe.

Prisen tar sikte på prestasjonene mellom 19. desember i 2022 til 20. august 2023.

Totalt 12 spillere ble først nominert for The Best Fifa men’s Player award, men nå har et internasjonalt jurypanel valgt ut de tre finalistene. I juryen var både landslagstrenere, landslagskapteiner, fotballjournalister og fans over hele verden.

Selve prisen vil bli delt ut i London mandag 15. januar.

Dette er altså Fifas prisutdeling, og skiller seg fra France footballs Ballon d’Or.

Fjorårets vinnere var Alexia Putellas, Lionel Messi, og Marcin Oleksy.