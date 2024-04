22. april 2023 startet Russ Cook løpeturen fra Cape Agulhas – Afrikas sørligste punkt.

Ved målgang i Ras Ben Sakka, Afrikas nordligste punkt, blir han den første personen til å løpe kontinentet på langs.

På sin YouTube-kanal har briten dokumentert «Forrest Gump»-ferden sammen med sitt støtteapparat:

47 kilometer i snitt hver dag, inkludert hviledager, siden april 2023. Totalt er turen på omtrent 16 456 kilometer. Samtidig har han samlet inn over 7,6 millioner kroner til veldedige formål.

Høres det ekstremt ut? Frykt ikke:

– Å løpe over 50 kilometer per dag i snitt er ikke veldig imponerende i seg selv og er noe alle kan gjøre. Det man opplever når man løper langt er at etter en uke så forsvinner hverdagen og kroppen blir justert til oppgaven, sier ultraløper Simen Holvik.

Simen Holvik Norsk ultraløper

47-åringen har selv lagt ned sine kilometer i løpesko:

Sommeren 2021 sprang han Norge på langs på 26 dager.

I fjor sommer var han første herreløper i mål under Badwater 135, et ultramaraton på 217 kilometer gjennom Californias Death Valley – med temperaturer på over 45 grader. Holvik ble også første nordmann til å fullføre «verdens tøffeste løp».

Men å sette en fot foran den andre er ikke den eneste utfordringen som Afrika-løper Cook må stri med. 27-åringen og teamet har måttet pause turen flere ganger på grunn av grensekontroller, sykdom, og problemer med følgebilen.

– Det som er imponerende er å løpe der han gjør med tanke på alt av organisering og planlegging med visum og andre ting. Han har jo opplevd å bli ranet og alt mulig, sier Holvik i telefon med VG – samtidig som han er på løpetur.

I juli 2023 avslørte nemlig Cook at han og teamet hans ble utsatt for væpnet ran i Angola. Senere samme sommer delte han at han ble kidnappet i Kongo.

Gjennom ukentlige videoer på YouTube har Cook også fortalt om problemer med matforgiftning, skader og om å være strandet i ørkenen i Nord-Afrika.

– Det er rett og slett livsfarlig. Det tøffeste er all organiseringen som behøves, samt det å spise nok og ikke gå for mye ned i vekt. I tillegg er det viktig med restitusjon og nok søvn. Det er lett for at kroppen ikke faller til ro, sier Holvik.

Søndag tar Cook fatt på de siste 44 kilometerne av reisen. På sosiale medier inviterer han sine følgere til å bli med på den siste etappen opp til det nordligste punktet i Afrika.

– De siste 347 dagene på løpetur gjennom Afrika har uten tvil vært de tøffeste dagene i mitt liv, men også en enorm ære. Vi har møtt utrolige mennesker i hvert eneste land som har tatt oss imot med kjærlighet og godhet. Menneskeheten er en vakker ting, skriver Cook på X noen dager før målgang.