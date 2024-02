– Hennes største seier noen gang, fastslår den norske deltageren i siste OL, Geir Gulliksen, til VG.

– En stor dag for meg – og mitt flotte team, skriver Ingrid Gjelsten i en melding til VG.

– Dette er min første seier i en 150 cm Grand Prix internasjonalt.

OL-aktuelle Marie Valdar Longem ble nummer 21 i stevnet. Kvinnelige og mannlige sprangryttere konkurrerer i samme klasse. Longem ble omtalt i VG sist fredag.

Ingrid Gjelsten var feilfri i begge omganger lørdag. Foto: Desert International Horse Park

Ingrid Gjelsten roser hesten sin VDL Edgar, som er eid av Gjelsten-familien og som hun har ridd i ett år.

– Edgar er en fantastisk hest, en vinner på toppnivå.

I meldingen til VG roser Ingrid Gjelsten også sin irske trener Jessica Kürten.

– Jessica har gitt meg selvtillit, skriver 23-åringen.

Geir Gulliksen er imponert:

– Ingrid har tatt et stort steg de siste månedene. Hun har veldig fin utvikling, sier han.

Ingrid Gjelsten trener på en stall i nærheten av Luzern i Sveits. I januar 2023 meddelte Bjørn Rune Gjelsten at datteren hadde overtatt 80 prosent av eierskapet i Gjelsten Holding og flyttet til Sveits. Han beholdt selv kontrollen over selskapet.

Bjørn Rune Gjelsten har grunn til å være stolt over datterens prestasjoner på hest. Her er de to fotografert sammen i 2019. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Suksess går ikke an å kjøpe i denne bransjen. Her trengs det hard jobbing, og det gjør Ingrid. Det er imponerende med to feilfrie omganger, sier Geir Gulliksen til VG.

Gjelsten var altså den eneste med to feilfrie omganger. Hun hadde omridning mot tre rivaler, som alle rev én gang. Nummer to ble Shawn Casady fra USA og nummer tre Camilo Rueda, som representerer Colombia.

– Jeg var faktisk ganske nervøs i dag, sier Ingrid Gjelsten til equnews.com.

– Jeg prøvde bare å holde roen og ikke stresse. Jeg prøve å holde meg til planen. Jeg vet at Edgar kan klare det, så alt avhenger av meg.

Marie Valdar Longem hadde Selle Français-vallaken Ermes du Pestel i stevnet. Hun pådro seg til sammen åtte feilpoeng i den første runden.