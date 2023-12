Diggins fortsetter den gode formen på distanserennene. Søndag tok hun sin andre strake seier på 10 kilometer fri teknikk.

Heidi Weng var nærmest og endte i mål 23 sekunder bak. Den norske kvinnen måtte ta til tårene etter prestasjonen.

– Akkurat nå kjenner jeg at jeg blir litt rørt. Det har blitt litt tungt de siste fire årene. Jeg hadde ikke helt troen på dette, men jeg bestemte meg for å tenke at jeg er god nok, sier Weng til Viaplay.

Weng har slitt med krystallsyke og hjernerystelse de siste årene, og fikk hjelp på Sunnaas sykehus.

– Jeg visste ikke at jeg skulle begynne å gråte nå. Jeg så mørkt på alt som var for ett og et halvt år siden, men så klarte jeg å gå som Jessica og tenkte: «hva skjer nå». Det er helt utrolig.

Se løpet til Weng under:

Verre gikk det for de svenske kvinnene.

– Så kollektivt svakt som svenskene har gått her, skal absolutt ikke skje, sier Viaplay-kommentator Jørn Sundby.

«Totalt svensk fiasko», skriver Expressen.

«Svensk mareritt i Östersund – sjanseløse», skriver Aftonbladet.

Ebba Andersson ble beste svenske på niendeplass. Det er hennes dårligste distanseplassering siden OL i 2022, da hun ble nummer 10 på skiatlon.

Frida Karlsson ble nummer 23, og gikk dermed sitt dårligste distanseløp i karrieren. Hun har aldri blitt dårligere enn nummer 17 i et distanserenn. Det skjedde i 2019.

Det kan skyldes at hun har vært ute med coronasykdom. Dette var det første rennet etter sykdommen.

BLEMME: Frida Karlsson slet ordentlig på hjemmebane søndag. Foto: Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB

De norske ekspertene spekulerer i om det svenske smøreteamet bommet.

Smøresjef Svanebo hadde troen på skiene.

– Vi tror på det vi leverer ut, men beviselig er det ikke nok, sier Svanebo til Aftonbladet.

Andersson var alt annet enn glad etter rennet.

– Jeg er bare forbannet. Jeg tror nok at det er mer opprør innvendig enn jeg viser utad akkurat nå. Det lykkes ikke med skiene i dag. Slik er det, men i dag var det et ganske stort steg tilbake, sier Andersson.

SINNA: Ebba Andersson etter niendeplassen på hjemmebane i Östersund. Foto: Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB

Amerikanske Jessica Diggins vant også forrige helgs 10 kilometer fri teknikk i Gällivare. Bak henne fulgte tre svensker i Ebba Andersson, Moa Ilar og Emma Ribom.

Lotta Udnes ble beste norske på sjetteplass.