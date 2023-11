Ifølge TV 2 følges kantspilleren fra Frøyland storklubber både i Norge og utlandet. Men foreløpig flytter unggutten til den lokale storklubben. Bryne skal spille playoff for eliteserien.

Torsdag morgen ble Kristian Skurve Håland presentert som Bryne-spiller.

Han ble allerede som 14-åring tatt opp på A-laget til Frøyland. De trenes av Alf-Ingve Berntsen. Han er identisk med Erling Braut Haalands barndomstrener. Brynes 1999-årgang skapte fem landslagsspillere, 10 på kretslag og tok vare på alle 40 spillere til de var ferdige med junioralderen.

Også Ragnvald Soma er med i trenerteamet. Den tidligere midtstopperen med fem A-landskamper kommer opprinnelig fra Frøyland.

– Dette er en fjær i hatten for Kristian som signerer sin første proffkontrakt og det er en fjær i hatten for oss å knytte til oss et av de største talentene i regionen, sier trener Kevin Knappen i klubbens pressemelding.

Kristian Skurve Haaland skal ikke være i slekt med Manchester City-spissen, men har fått mange kommentarer på Håland-navnet.

PRESENTERT: Kristian Skurve Haaland med Bryne-trener Kevin Knappen (til høyre) og daglig leder Hans Øyvind Sagen. Foto: Bryne FK.

– Ja, ja. Det er veldig mange som tuller med det. Han er oppvokst såpass nærme her på Jæren at mange tror jeg er i slekt med ham. Jeg har også noen slektninger i Nederland, og når vi er på besøk der så tror alle i Nederland at jeg er i slekt med Haaland, sier Håland til TV 2.

Han ser opp til landslagsspissen.

– Du vet aldri. Plutselig må jeg og skrive etternavnet med dobbel A, sier Skurve Håland humoristisk.

Erling Braut Haaland spilte 16 kamper, men scoret aldri for Bryne i Obos-ligaen. Han satte imidlertid inn 16 for annetlaget i 2016.

Kristian Skurve Hålands 16 seriemål denne sesongen inneholder to hat trick. Det ene mot nettopp Bryne 2.

Bryne sikret seg playoffplass ved å slå Raufoss 1–0 borte sist helg. Lørdag møter de Start i Kristiansand.