Gulbrandsen har vist seg frem som en ledestjerne i viktige kamper etter at han kom tilbake til Molde i august.

Han scoret i begge kampene mot Häcken i gruppespillet, i cupfinalen mot Glimt, fire mot Legia og i den første åttedelsfinalen mot Club Brügge torsdag.

Mot Ronny Deilas menn ble han matchvinner i overtidsminuttene.

– Det er fantastisk, sier Gulbrandsen til Viaplay.

Den scoringen får Deila til å ta seg til ansiktet i intervjusonen etter kampen.

– Jeg er utrolig frustrert. Det har skjedd fire-fem ganger den siste måneden. Vi må våkne opp. Det er ikke godt nok, sier Club Brügge-treneren til Viaplay.

«Et bittert nederlag» er omtalen i den belgiske avisen Het Nieuwsblad.

I andre halvdel av februar ble Deila slått ut av hjemlig cup, tapte mot Anderlecht og spilte 1–1 mot Cercle, og spekulasjonene har gått rundt Deilas fremtid som trener i klubben.

Han er lei av å slippe inn mål i sluttminuttene.

– Det har skjedd så mange ganger nå. Det er umodenhet. Det er det vi kaller det. Vi må bare lære. Vi har pratet mye om dette.

– Jeg kan ikke si hvor mange ganger jeg har tatt det opp. Nå håper jeg at dette var siste gangen jeg har tatt det opp, sier han.

Han mener at kunstgresset gjorde det vanskelig, og at han ville vært fornøyd med 1–1.

– Nå er jeg frustrert for det andre målet, selvfølgelig.

Molde-trener Erling Moe mener at laget ikke viste seg fra sin aller beste side torsdag.

– Vi glitrer ikke i dag. Det er ikke vår beste kamp, men vi står sammen, vi jobber og vi sliter, og så ser vi glimt av hva som bor i oss, sier Moe til Viaplay.

Mats Møller Dæhli stiller seg bak sjefen.

– Vi har litt å gå på. Det sier litt om hvor langt vi er kommet, sier Dæhli til Viaplay.

Bare minutter tidligere så det nemlig ut til at Molde skulle gi slipp på seieren. En VAR-sjekk dømte straffe til Club Brügge etter en hands, og Maxime De Cuyper var sikker fra merket.

Moe mener at det er gode sjanser for at Molde kan ta seg videre til kvartfinalen med dette utgangspunktet.

– Jeg ser at muligheten er der. Forhåpentligvis kan vi dra dit og gjennomføre skikkelig der nede.

Det mener også matchvinner Gulbrandsen.

– Vi har litt å gå på, og det lover godt. Vi er positive. Vi skal klare å kjempe oss videre, sier Gulbrandsen.

PS! Moldes seier kan bety mye for norsk fotball. Gulbrandsens matchvinnermål sender Norge forbi Danmark på UEFAs nasjonsranking, og danskene har ikke lag igjen i årets europacup. Det betyr at Norge kan få en ekstra plass i europacupene fra 2025.

Foto: Sofascore

Torbjørg Haugen har jobbet 11 år som kokk i klubben, etter at hun ble hentet av Ole Gunnar Solskjær i hans første periode som manager. Hun hadde blant annet et helt spesielt forhold til Erling Braut Haaland.

Etter å ha gitt seg for et drøyt år siden, fulgte hun kampen fra TV-stolen i hjembygda Sirdal.

«Ja visst har jeg det!» utbryter rogalendingen da VG spør om hun har sett matchen.

– Det er jo helt fantastisk. Jeg blir så glad. Jeg skulle jo egentlig vært der, men jeg er i Sirdal.

– Hvordan var det å se Gulbrandsen avgjøre på overtid?

– Jeg skrek! Jeg skrek: «Det går ikke! Det går ikke!» Men det gikk! Han klarte det, forteller den tidligere Molde-kokken, som ble kalt «tante» av spillerne.

SOLSKJÆR OG «TANTE»: Ole Gunnar Solskjær hentet Torbjørg Haugen til klubben i hans første periode som Molde-trener. Foto: Kyrre Lien / VG

– Molde nærmer seg kvartfinale i Europa Conference League nå. Hvordan oppleves det?

– Det er en drøm. Og så tidlig på året. De virker i veldig bra i form, sier Haugen.

Etter avansementet i forrige runde uttalte flere av spillerne at de håper å vinne hele turneringen, som avsluttes med finale i Hellas 29. mai.

– Jeg tror de har muligheten. Jeg krysser i alle fall fingrene for det, forteller hele Moldes «tante».

Innbytter Halldor Stenevik satte inn kampens første scoring. Han entret banen etter bare 15 minutter, da Eirik Haugan fikk en kjenning i låret og måtte byttes ut.