Etter det VG forstår kommer Stöckl til å slutte som landslagstrener i løpet av kort tid.

Det skjer etter flere mannlige utøvere på hopplandslaget uttrykte kraftig misnøye med østerrikeren, gjennom et brev, i slutten av januar.

Siden den gang har ikke Stöckl vært med utøverne på utenlandsreiser. VG avslørte nylig at østerrikeren på et tidsspunkt varslet søksmål mot skiforbundet. Det gjorde han fordi han hevder at han i praksis har vært sagt opp, ettersom han ikke har fått gjort jobben sin.

VG vet at partene nå har landet en sluttavtale - men er ikke kjent med om denne er signert eller ikke ennå.

Avtalen har kommet på plass etter flere uker med forhandlinger mellom partene, samt advokater på begge sider.

Etter det VG forstår får Stöckl med seg en økonomisk kompensasjon når han går ut av dørene hos Norges Skiforbund for siste gang.

50-åringen har kontrakt som landslagssjef i to år til. Han har vært norsk landslagstrener i hopp i 13 år.

Det har vært en formidabel sportslig opptur. De siste årene har imidlertid hoppsporten vært preget av bråk og en stadig dårligere økonomi.

Fredagens nyhet kommer bare måneder etter at sportssjef Clas Brede Bråthen valgte å forlate skiforbundet på dagen. Bråthen har blitt sett på som en nær alliert av Stöckl.