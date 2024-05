Det mener de ledende ekspertene som VG har snakket med.

– Hvis – og det forblir et veldig vesentlig hvis – alle anklagene blir bevist, er det vanskelig å se hvordan City ikke blir alvorlig straffet.

Det sier Stefan Borson til VG. Han er jurist, tidligere økonomisk rådgiver for Manchester City – men også åpen City-fan.

Stefan Borson Jurist

Forrige helg skrev Manchester City og Erling Braut Haaland historie med sin fjerde Premier League-tittel på rad. Lørdag ettermiddag kan de ta «The Double» med seier mot byrivalen Manchester United i FA-cupfinalen på Wembley.

Samtidig etterforskes de for 115 alvorlige regelbrudd – av nettopp Premier League.

Hver gang VG har vært til stede på en City-bortekamp denne sesongen, har tilropene haglet fra hjemmefansen:

«Juksere! Juksere! Juksere!»

– Det klubben har gjort tidligere, har lagt grunnlaget for suksessen Manchester City opplever i dag, sier Owen Slot til VG. Han er anerkjent skribent i storavisen The Times.

Owen Slot Fotballskribent

Overfor VG belyser Slot og Borson det som lenge har vært den største elefanten i Premier League-rommet: De 115 anklagene mot Manchester City for å ha trikset med regnskapene.

Klubben anklages for å ha blåst opp verdien av sponsoravtaler og for feilaktig rapportering av spillere og manageres lønninger i perioden 2009–18.

På denne måten skal de ha kunnet bruke mer penger og fortsatt fremstå som at de holder seg innenfor de økonomiske fair play-reglene.

I tillegg går hele 35 av anklagene på manglende samarbeid med etterforskningen i perioden 2018–23.

VG har fått ekspertene til å drøfte tre sentrale spørsmål:

Hva er egentlig den potensielle straffen for Manchester City?

Hvem jobber for å renvaske dem?

Og hva i alle dager skjer om klubben blir frifunnet?

Nedrykks­spøkelset Foto: Malcolm Goy, VG Sist det skjedde, var etter at manager Peter Reid og Kåre Ingebrigtsen hadde forlatt City – i 1996.

Det viktigste først: Manchester City er ikke dømt for noe av Premier League. Det er også mulig de blir fullstendig frifunnet – City bestrider alle anklager.

Men til dem som håper at Manchester City mister de tre Premier League-titlene klubben tok mellom 2009 og 2018 – som de mest alvorlige anklagene gjelder: Det er bare å skuffe dere først som sist.

Det ser ikke ut som et veldig sannsynlig scenario akkurat nå, ifølge ekspertene VG har snakket med.

Liverpool kom på annenplass i en av disse sesongene, Manchester United i to.

Liverpool-manager Brendan Rodgers og Manchester City-manager Manuel Pellegrini i 2013/14-sesongen Foto: Lynne Cameron, Pa Photos / NTB

Manchester United-manager José Mourhino og Manchester City-manager Pep Guardiola i 2017/18-sesongen. Foto: Paul Ellis, AFP / NTB

Premier League har en såkalt uavhengig kommisjon som skal avgjøre det hele. Deres makt er tilnærmet uten grenser for å idømme sportslig straff.

Det er likevel ikke noe i Premier League-reglene som eksplisitt sier at denne kommisjonen kan inndra titler. De kan gi ubegrensede bøter, straffe med poengtrekk eller utestenge lag fra serien.

Men en straff med tilbakevirkende kraft ses på som høyst usannsynlig.

Anklagene er så alvorlige at en potensiell straff også må være det. Likevel avhenger det av hva kommisjonen finner: Dømmes City for omfattende bedrageri, blir straffen hardere enn om de «kun» straffes for manglende samarbeid med etterforskningen.

Denne sesongen er både Everton og Nottingham Forest blitt trukket i poeng for mildere lovbrudd.

Everton og Nottingham Forest møttes på Goodison Park i april i år. Foto: Lee Smith, Reuters / NTB

Det er likevel vanskelig å sammenligne sakene direkte.

– Hvis City skal straffes for å ha hatt en sportslige fordel i mange år, har de siste sakene vist at dét krever en sportslig sanksjon, påpeker Borson.

– Citys sak er mange ganger mer alvorlig enn de som er blitt avgjort. Nedrykk er det minste City kan forvente.

På nedrykksoddsen er spekulasjonene for neste sesong allerede en realitet:

Borson er likevel åpen om at saken er så spesiell at utfallet rett og slett nesten er umulig å forutse. Den kan få alle mulige uventede konsekvenser, mener han.

Owen Slot er mest opptatt av at Manchester City kan ha fratatt andre lag muligheten til å bygge suksess – om det er slik at klubbens handlinger urettmessig har stått i veien for konkurrenters Champions League-deltagelse eller mulig Premier League-triumf.

– Det kan vi aldri få rettet opp. Si at kommisjonen hadde fjernet Citys titler. Hva ville det ha oppnådd?

Slot viser til at skaden allerede har skjedd.

– Det ville blitt ganske tomt, det ville vært ingenting.

Pep Guardiola og Manchester City-spillerne feirer Premier League-triumfen i 2018. Foto: Carl Recine, Reuters / NTB

I 2020 dømte ble City dømt av Uefa til to års utestengelse fra Champions League og en bot på drøye 400 millioner kroner. Avgjørelsen ble omgjort i idrettens voldgiftsrett, mye på grunn av at de mest sentrale anklagene var foreldet eller rett og slett ikke ble fremmet.

City fikk en økonomisk smekk på lanken for manglende samarbeid med etterforskningen, men har tatt avgjørelsen i voldgiftsretten som en seier for klubbens «uomtvistelige bevis» i saken.

Dette blir i England sett på som en sannhet med store modifikasjoner, på grunn av måten City vant gjennom på.

Anklagene som Premier League nå fremmer, er nært beslektet. Det gir grunn til å tro at om City kun blir felt for manglende samarbeid med etterforskningen, vil det utelukkende føre til en økonomisk straff.

Prisen å betale Foto: Martin Rickett, Pa Photos / NTB Men City-eier sjeik Mansour skal ha penger nok.

Manchester City er i praksis eid av styrtrike De forente arabiske emirater i Midtøsten, gjennom sjeiken som også er visestatsminister.

Anklagene fra Uefa kom i etterkant av den omfattende dokument-lekkasjen «Football Leaks» i 2018. VG var en del av det internasjonale medie-nettverket som brakte informasjonen frem i lyset – blant annet gjennom interne Manchester City-dokumenter om å signere og «parkere» unge talenter i Afrika.

Her kom det også frem en privat korrespondanse fra City-advokaten Simon Cliff. Istedenfor å inngå forlik med Uefa ville klubben «heller bruke 30 millioner pund på de 50 beste advokatene i verden og saksøke dem de neste ti årene».

Det er liten tvil om at City også i kampen mot Premier League-anklagene har hentet inn stjerneekspertise.

Lord David Pannick er en av Storbritannias mest kjent advokater, som har representert alle fra dronning Elizabeth til eksstatsminister Boris Johnson i hans «partygate»-sak.

David Pannick Advokat

I dag ses han på som superstjerne – men karrieren hadde en tøff start i retten da han representerte en mann som risikerte dødsstraff i Singapore.

– Vi tapte. Klienten vår ble hengt. Det er ikke noen god måte å starte praksisen på – derfra kan det bare gå oppover, har Pannick fortalt i en jus-podkast.

City-fansen har for lengst trykket advokaten til sitt bryst, blant annet med et tribunebanner som spiller på åpningslinjen fra Manchester-bandet The Smiths’ 80-tallsklassiker «Panic».

Foto: Martin Rickett, Pa Photos / NTB

Men den beste ekspertisen er ikke billig.

Ifølge avisen The Guardian må sjeik Mansour bla opp rundt 60.000 kroner i timen for advokat Pannicks tjenester. Stefan Borson mener Citys juridiske apparat vil vise seg som en Goliat mot det Premier League har å stille med.

Sjeikens formue er anslått til å være minst 320 milliarder kroner.

Foto: Saudi Press Agency / Reuters / NTB

Pannick uttaler seg nesten aldri offentlig. Manager Pep Guardiola blir i ny og ne nødt til å ta klubben i forsvar.

– I våre øyne er vi allerede dømt, sa Guardiola da anklagene ble kjent.

– Klubben har forsikret meg om at den ikke har gjort noe galt, har han senere tilføyet.

Men dette handler ikke bare om fotball. Myndighetene har tidligere opplyst til The Athletic at det har vært kontakt mellom den britiske ambassaden i Abu Dhabi og emiratet om anklagene.

Som ikke dette var komplisert nok fra før, kan det diplomatiske forholdet mellom Storbritannia og De forente arabiske emirater påvirke utfallet, skriver The Athletic i en analyse publisert mandag denne uken.

Ingen blir vinnere Foto: Steven Paston, Pa Photos / NTB Og den store taperen kan fort bli Premier League-direktør Richard Masters.

En taper får vi uansett utfall, ifølge Stefan Borson. Selv om Premier League skulle vinne på alle punkter, vil det være en katastrofe for dem.

– Selv i beste scenarioet for Premier League vil merkevaren lide ufattelig skade – og det vil bli stilt spørsmål ved det siste tiårets sportslige integritet, sier Borson.

– Å forutse konsekvensene for Premier League, enten de vinner eller taper saken mot City, er nesten umulig.

Et forlik er heller ikke utenkelig, men kan fort etterlate alle parter misfornøyde – spesielt de andre klubbene i ligaen.

Manchester City mener de har et stort omfang med «uomtvistelige bevis» til sin fordel. Sammen med det faktum at de vant mot Uefa, selv om det også var på grunn av at flere anklager var foreldet eller ble utelatt av andre årsaker.

Foto: Molly Darlington, Reuters / NTB

En seier for City og Haaland mot granskingskommisjonen vil bli sett på som en enorm seier for klubben, etter årevis med juks-beskyldninger.

Men det er fortsatt en lang vei frem.

Premier League-direktør Masters sier at en høringsdato nå er satt, trolig blir den til høsten. Men så kan det fortsatt ta år før en endelig avgjørelse, uansett hva den skulle bli – ifølge ekspertene som VG har snakket med.

Det er blitt en suppe uten like. Og mens den putrer mot kokepunktet:

Manchester City vinner Premier League-titler som aldri før.