Tjelmeland hadde i utgangspunktet en kontrakt som strakte seg ut 2024, men etter to og et halvt år er klubben og Tjelmeland enige om å avslutte arbeidsforholdet med umiddelbar virkning.

Det skriver klubben i en pressemelding.

– Å være hovedtrener i IK Start har vært en spennende reise. Det har vært både utfordrende og lærerik, sier Tjelmeland.

Han sier at de tre sesongene han bydd på mange utfordringer.

– De har vært krevende, med flere endringer i både eiestruktur, personell og retning. Mitt mål er å være åpen, hardtarbeidende og løsningsorientert. Det har periodevis mer krevende enn jeg hadde sett for meg.

I tillegg endte sesongen skuffende, da Bryne ble tilkjent walkover i opprykkskvalifiseringen etter banetrøbbel i Kristiansand.

– Selv om jeg er skuffet over at jeg ikke klarte å gi alle dere det opprykket vi jobbet for, har jeg opplevd støtte både fra ansatte i klubben, spillere, team og supportere, sier han videre.

Styreleder i Start, Ole Magnus Skistad, forklarer avgangen slik:

– De sportslige rammene har endret seg mye på kort tid, og vi har stor forståelse for at Sindre ønsker å søke nye utfordringer utenfor IK Start. Vi har hatt en god dialog siden det ble opprettet kontakt før jul. Begge parter har vært opptatt av å finne en løsning som kan være god både for Sindre og klubben, sier Skisland i en pressemelding.

Klubben ønsker treneren lykke til videre.

– Sindre har lagt ned en stor arbeidsinnsats for klubben. Han har hatt en tydelig spillestil, et stort fotballfaglig engasjement og har vært tett på spillerne. Vi ønsker ham og familien lykke til videre, sier Skisland.