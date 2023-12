– Det har aldri vært en så dyr spillerstall som har rykket ned fra Eliteserien tidligere. Det medfører selvfølgelig noen utfordringer, sier fotballekspert Jesper Mathisen til VG.

Etablerte spillere som Stefan Strandberg, Vegar Eggen Hedenstad, Petter Strand og Torgeir Børven har alle kontrakt i VIF når klubben skal inn i sitt første år på nivå to i Norge siden 2001.

Kun to spillere er på utgående kontrakt.

– Utfordringen til Vålerenga vil være å bli kvitt spillere med høye lønninger som ikke har levert all verdens sportslig, sier TV 2-eksperten.

PEKER PÅ UTFORDRING: Jesper Mathisen, ekspert for TV 2 og tidligere fotballspiller. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

– Noen av spillerne som er på de dyreste kontraktene er de nødt til å kvitte seg med, men det skal også være klubber som er klare til å ta over forpliktelser.

Vålerenga-sportssjef Joacim Jonsson svarer:

– At det blir noen utskiftninger er naturlig i en tropp foran en ny sesong. Spillerlogistikk er også området hvor man kan gjøre de største grepene, så får de kommende månedene vise hvilken spiller(e) som går ut og hva som kommer inn, sier han til VG.

Mathisen mener det er sannsynlig at klubben må terminere enkelte spillerkontrakter.

– Det kan fort skje. Da blir VIF sittende igjen med den forpliktelsen enten de vil det eller ei. Jeg tror ikke det er sånn at de får kvittet seg med alt de skulle ønske.

VIF-sportssjefen frykter ikke å havne i slike situasjoner.

– Nå er det sånn at dette er noe spillerne har forårsaket selv også. Så det er ikke sånn at det bare er å komme og si «vi ønsker ikke å spille i Obosligaen», sier Jonsson.

– Mitt ønske er at ingen av dem ønsker å spille i Obosligaen og at de vil opp igjen derfra fort som f***. Jeg tror mange er revansjelystne og ønsker å vise seg frem fra en annen side i Eliteserien igjen i 2025, fortsetter han.

I løpet av 2023-sesongen forlenget VIF kontraktene til nøkkelspiller Henrik Bjørdal og talentene Jacob Dicko Eng og Magnus Bech Riisnæs.

I tillegg hentet de erfarne spillere i Eneo Bitri, Martin Kreuzriegler, Elias Hagen og Andrej Ilic i sommervinduet. Sistnevnte ble hentet for rundt ti millioner norske kroner i august.

– Det er ikke akkurat noe B-lag de har satt på plass, sier Mathisen og sikter til både spillerstall og signeringene på administrativt nivå og sportslig ledelse.

Mathisen tror Vålerenga kommer til å rykke rett opp igjen fra Obosligaen.

Se hele VIF-stallen og kontraktslengder her:

Vålerengas nedrykksstall Vis mer ↓ Ut 2023: Fredrik O. Jensen (30), midtbanespiller Kontrakt til: 31.12.2023 Christian Borchgrevink (24), forsvarsspiller Kontrakt til: 31.12.2023 Vitinho (20), angrepsspiller Kontrakt til: 31.12.2023 (på lån fra Palmeiras, ferdig i Vålerenga) 2024 og videre: Stefan Strandberg (33), forsvarsspiller Kontrakt til: 31.12.2024 Vegard Hedenstad (32), forsvarsspiller Kontrakt til: 31.12.2024 Martin Kreuzriegler (29), forsvarsspiller Kontrakt til: 31.12.2024 Torgeir Børven (32), angrepsspiller Kontrakt til: 31.12.2024 Jacob Storevik (27), keeper Kontrakt til: 31.12.2024 Storm Strand-Kolbjørnsen (19), keeper Kontrakt til: 31.07.2025 Petter Strand (29), midtbanespiller Kontrakt til: 31.12.2025 Stian Sjøvold Thorstensen (17), midtbanespiller Kontrakt til: 31.12.2025 Aleksander Hammer Kjelsen (17), forsvarsspiller Kontrakt til: 31.12.2025 Max Herman Bjurstrøm (17), forsvarsspiller Kontrakt til: 31.12.2025 Magnus Stær-Jensen (17), keeper Kontrakt til: 31.12.2025 Filip Thorvaldsen (17) angrepsspiller Kontrakt til: 31.12.2025 Eneo Bitri (27), forsvarsspiller Kontrakt til: 30.06.2026 Simen Juklerød (29), forsvarsspiller Kontrakt til: 31.12.2026 Henrik Bjørdal (26), midtbanespiller Kontrakt til: 31.12.2026 Mohamed Ofkir (27), angrepsspiller Kontrakt til: 31.12.2026 Daniel Håkans (23), angrepsspiller Kontrakt til: 31.12.2026 Aaron Kiil Olsen (22), forsvarsspiller Kontrakt til: 31.12.2026 Omar Bully (21), angrepsspiller Kontrakt til: 31.12.2026 Magnus Sjøeng (21), keeper Kontrakt til: 31.12.2026 Andrej Ilic (23), angrepsspiller Kontrakt til: 30.06.2027 Magnus Riisnæs (19), midtbanespiller Kontrakt til: 31.07.2027 Elias Hagen (23), midtbanespiller Kontrakt til: 31.12.2027 Jacob Dicko Eng (19), angrepsspiller Kontrakt til: 31.12.2027

Kun Fredrik Oldrup Jensen og Christian Borchgrevink fra «nedrykksstallen» står uten kontrakt i 2024. Brasilianeren Vitinho blir ikke med videre etter låneoppholdet.

24-årige Borchgrevink har spilt i VIF siden han var ni og har uttrykt at han ønsker å bli med klubben ned i Obosligaen. Foreløpig har ikke partene kommet til enighet om ny kontrakt.

– Vi snakker sammen nå. Jeg har ingen kommentar utover det, skriver Borchgrevink i en sms til VG.

– Akkurat nå tror jeg at Vålerenga skulle ønske at de hadde flere spillere på utgående kontrakt, slik at de kunne bygge et nytt lag, sier Mathisen.

Tidligere fotballagent og -konsulent Terje Liverød mener det er en stor ulempe at Vålerenga-stallen er «full» etter nedrykket.

– Å spille i en svak norsk 1. divisjon for en spiller med ambisjoner er veldig lite motiverende. Dersom han i tillegg blir bedt om å gå ned i lønn – enda verre. Når få kontrakter utløper vil Vålerenga neste sesong derfor ha et stort problem. Med mange utløpende kontrakter ville de vært langt mer fleksible, sier Liverød til VG.

Etter nedrykket bekreftet klubben at spillere og trenere går ned i lønn med 20–25 prosent.

Jonsson ser utelukkende positivt på den store 2024-stallen, som per i dag består av 24 A-lagsspillere.

– Det hadde naturligvis ikke vært gunstig om vi hadde hatt masse spillere på utgående kontrakt.

Han forklarer:

– Det blir selvfølgelig noen utskiftninger i vinter uansett, men å sette opp et helt nytt lag ... Brann gjorde ikke det, Lillestrøm gjorde heller ikke det. Hvis noen argumenterer godt for dette med å starte med blanke ark skal jeg høre på dem, men det er fort bare en floskel som folk kommer med.

SER FREMOVER: Vålerenga-sportssjef Joacim Jonsson skal få VIF opp i Eliteserien igjen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Fotballagent Stig Lillejord peker på at VIF har dyre spillere på kontrakt – selv etter lønnskuttet.

– Med stor sannsynlighet har de etablerte spillerne som Strandberg, Børven og Petter Strand solide kontrakter, og dette er spillere de nok ikke vil få pengene igjen for, sier Lillejord til VG.

– Det virker som at de har en voldsom ryddejobb foran seg, hevder agenten.

– At vi har en stor jobb foran oss vet vi og det å møte Vålerenga er en finale for samtlige. Den utfordringen må vi takle. «Voldsom ryddejobb» er jeg ikke enig i, men noen forandringer blir det nok, sier Jonsson.

TV 2-ekspert Mathisen trekker frem Ilic som det heteste salgsobjektet i VIF, etterfulgt av Magnus Bech Riisnæs og den finske landslagsspilleren Daniel Håkans. Førstnevnte scoret tolv mål på 16 kamper totalt for VIF denne høsten.

Kraftspissen Ilic må ikke nødvendigvis selges, hevder Jonsson.

– Men at han trekkes frem etter det han har levert er ingen overraskelse. Det er krystallklart at om han selges, så selges han ikke på billigsalg. Da selges han fordi det er riktig pris. Hvis ikke selges han ikke.