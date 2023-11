Varslingssaken ble igangsatt etter at Frode Pedersen tok et kraftig oppgjør med Skiforbundet i et VG-intervju på sensommeren. Han kom med påstander om mobbing, homoplakater, ødelagte ski og gjengjeldelse.

«Konklusjonen er at det ikke har forekommet lovbrudd, men at enkeltstående hendelser bryter med Skiforbundets etiske regler», skriver Skiforbundet på egne nettsider.

Skiforbundet har brukt Elden Advokatfirma i saken. Advokat Per Ragnar Bronken mener det er klart at enkelthendelser «er å anse som utilbørlig opptreden» etter Skiforbundets «etiske retningslinjer for skiidretten».

– Varslingsmottaket har brukt betydelige ressurser på å få kartlagt faktum gjennom samtaler med varsler og andre relevante personer i organisasjonen, samt innhenting av relevant dokumentasjon, sier generalsekretær Arne Baumann i Norges Skiforbund.

Smører Frode Pedersen møtte VG til intervju i august. Foto: HERMAN FOLVIK, VG

Rapporten er tydelig på at det ikke har blitt gjort lovbrudd eller at varsler har blitt utsatt for gjengjeldelse.

– Vår oppfatning på bakgrunn av det faktum som er presentert, er at arbeidsmiljøet har mange positive sider som verdsettes innad i teamet, men at det også er utfordringer. Dette fremstår imidlertid ikke som en like stor utfordring i dag og heller ikke som en dominerende del av arbeidsmiljøet, sier advokat Per Ragnar Bronken.

Pedersen var ansatt som langrennssmører der i ni år, og hadde blant annet stor suksess med ansvaret for skiene til Johannes Høsflot Klæbo fra 2017 til 2023.

Tidslinjen bak er slik: Vis mer ↓ Våren 2022 får Pedersen beskjed om at han ikke er ønsket videre, men partene blir enige om en ny sesong

12. juni 2023 får Pedersen beskjed om at han ikke får fortsette i Skiforbundet

30. juni sender Pedersen e-post til skipresident Tove Moe Dyrhaug, langrennssjef Espen Bjervig og Torbjørn Skogstad. Der nevner han episodene og ber om et møte

3. juli er det et møte om saken mellom Pedersen, Bjervig og Skogstad ved Gardermoen.

10. august møter Pedersen VG til intervju om saken

5. september tar VG kontakt med Skiforbundet om saken for første gang og sender spørsmål på e-post dagen etter

12. september blir det klart i Skiforbundet at det skal behandles som en varslingssak. VG mottar svar fra Skiforbundet.

30. november blir rapporten fra Skiforbundet side offentlig

Pedersen fikk ikke fortsette i Skiforbundet før den nye sesongen. Klæbo sa også nei til landslagsplass og har pekt på behandling av folk som en årsak. Klæbo tilbudte Skiforbundet å selv betale en halv million kroner for at Pedersen skulle få fortsette som hans smører.

Skiforbundet mener at arbeidsmiljøet har flere positive sider, men også utfordringer som skyldes høyt arbeidspress.

Skistyret ble informert om varslingssaken onsdag, og Skiforbundet anser saken som avsluttet. Generalsekretær Arne Baumann mener det er mye å lære av saken.

– Enten du er utøver, jobber i støtteapparatet, er tillitsvalgt eller er ansatt skal du oppleve et trygt og inkluderende arbeidsmiljø fritt for utilbørlig atferd. Selv om de aller fleste i Norges Skiforbund opplever det i dag, viser denne saken at vi fortsatt har en jobb å gjøre på dette området, sier Arne Baumann.