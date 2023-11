Det ble klart på tysk jord mandag kveld, ettersom Ukraina ikke kan spille hjemmekamper i eget land med den pågående krigen.

Uavgjortresultatet gjør at regjerende mester Italia er kvalifisert for mesterskapet i Tyskland. Ukraina må gå omveien via Nations League til våren.

Etter kampen klappet det ukrainske landslaget for den trofaste støtten de fikk fra sine tilhengere i Tyskland.

På overtid ropte ukrainerne på straffe, men ble ikke hørt.