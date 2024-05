Det takket være scoringer fra Josko Gvardiol, Phil Foden og Julian Alvarez på Craven Cottage her i London.

Erling Braut Haaland (23) hadde derimot ikke helt dagen foran mål, uten at det var i nærheten av å true Citys seier.

Hverken han eller trener Pep Guardiola virket å forstå hvordan han bommet på denne sjansen:

THE BOYS IN BLUE: Erling Braut Haaland drar med seg et supporterskjerf i feiringen av Phil Fodens 2–0-scoring. Foto: Zac Goodwin / Pa Photos / NTB

Seieren betyr at Manchester City løfter Premier League-trofeet for fjerde gang på rad om de slår Tottenham borte tirsdag 14. mai og West Ham hjemme 19. mai – uansett hva tittelrival Arsenal skulle finne på.

De blir i så fall det første laget noensinne til å vinne tittelen fire år på rad i den engelske toppdivisjonen.

Og Arsenal vet på sin side at de må slå Manchester United borte søndag ettermiddag for å holde et realistisk tittelhåp i live.

«Gvardigol»

Josko Gvardiol ble hentet for en milliard kroner, han var stopper og ble omskolert til venstreback.

Kroaten har fem mål de siste syv kamper i alle turneringer, flere av dem svært viktige og noen av dem atpåtil ordentlig vakre.

Som det første av dagens to mål, da han spilte en lekker vegg med Kevin De Bruyne, beholdt roen i feltet og bare trillet ballen i mål.

Med sin antatt svakere høyrefot.

Det så også ut som at 22-åringen hadde lyst på et hattrick, da City fikk straffe på overtid.

– Vi diskuterte om jeg skulle ta straffen. Jeg sa jeg hadde lyst, men vi vet hvem som skal ta straffene. Jeg er glad på Julians vegne, sier Gvardiol til TNT Sports etter kampen.

Ikke Haalands dag

Haaland høstet mest sarkastisk jubel fra hjemmefansen, det satt ikke helt foran mål.

Fulham ble i hovedsak spilt såpass lavt at det var få muligheter til å løpe i bakrom.

Men kombinasjonsspillet han har høstet så mye kritikk for denne sesongen, det fungerte i det minste godt.

Grafikk: sofascore.com

Fulham-stopper Issa Diop hadde sin fulle hyre med å stoppe nordmannen. Det åpnet rommet som Phil Foden utnyttet til å score 2–0. Med snaue ti minutter igjen av ordinær tid ble Haaland byttet ut – målløs.

Uansett: City cruiset i Vest-London og kan begynne å kjenne lukten av ytterligere historie i engelsk fotball.

Kanskje får vi slike scener igjen?