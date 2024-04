Narve Gilje Nordås sto i utgangspunktet kun oppført på 5000 meter i kveldens Meeting Ibroamericana i Huelva i Spania.

Tirsdag formiddag viser oppdaterte startlister at Nordås sto oppført på 1500 meter, slik TV 2 meldte først. Det spanske friidrettsforbundet skriver at Gilje Nordås har ombestemt seg i siste liten.

Begge løpene sendes på VG+ Sport tirsdag kveld.

«Mennenes 1500 meter er forventet å bli stjerneøvelsen under stevnet, spesielt etter at norske Narve Gilje Nordås (3.29.47) bestemte seg for å løpe i siste liten. Han planlegger fortsatt å starte 5000 meter for å hjelpe sin kompis Per Svela» skriver nettstedet.

Nordmannens agent bekrefter også at han skal løpe 1500 meter.

– Han kommer definitivt til å prøve å vinne 1500 meter og, avhengig av hvordan han føler seg kan det kan det være han prøver å hjelpe Per på 5000 meter noen runder for treningens skyld, sier Nordås-agent Nic Bideau til NRK.

Narve Gilje Nordås og Filip Ingebrigtsen møtes Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Friidrettsekspert Kristian Ulriksen mener justeringen gir mening.

– Det er meningsløst å løpe 5000 meter om han ikke har tenkt å ta OL-kravet. Det er hardt å springe 13.05 og da valgte han heller å springe 1500 meter. Vi må ikke bli historieløse: Det er 30. april for alle mann, sier Ulriksen til VG og mener med det at ingen løper sine beste løp så tidlig i sesongen.

Narve Gilje Nordås fikk sitt store gjennombrudd i fjor med VM-bronse på 1500 meter. Tirsdagens løp er åpningen av utendørssesongen der EM i Roma og OL i Paris er blant høydepunktene.

Ulriksen mener det at Ingebrigtsen og Nordås stiller til stevne så tidlig, tyder på at de føler seg bra.

– Jeg så Filip på trening i mars og det er noe av det beste jeg har sett på flere år. Han har åpenbart ambisjoner. Han er på en bra plass. Narve har jeg ikke sett siden Hytteplanmila, men han hadde ikke vært på start om han ikke mente alvor. Dette er ikke en sesong der du reiser rundt og bare tar ting på halvspretten, sier Ulriksen.

VG har forsøkt å nå Nordås selv, treningspartner Per Svela og treneren Gjert Ingebrigtsen om byttet - uten svar.

Gilje Nordås trenes av Gjert Ingebrigtsen som mandag ble tiltalt for mishandling i nære relasjoner mot ett av barna sine. Advokat Mette Yvonne Larsen - som er bistandsadvokat for fem av Ingebrigtsen-barna i saken - kom med følgende melding om stevnet i Spania til Stavanger Aftenblad mandag.

– På Filip sine vegne kan jeg si at det er å håpe at Gilje Nordås, gitt sakens utvikling, nå holder en meget lav profil, sa Larsen til Aftenbladet.

Du kan se stevnet her i kveld: