Etter en katastrofal VM-runde i Miami, er Haas-føreren nemlig bare to poeng unna straff-grensen på 12 poeng. Neste gang ender det med utestengning fra ett løp.

Han blir i så fall den første Formel 1-føreren som får denne straffen – ti år etter at systemet ble innført.

– Magnussen må være forsiktig fremover, hvis ikke risikerer han å måtte stå over et løp, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

– Får han to straffepoeng til, så må han stå over et løp, og to straffepoeng er det samme han fikk for kollisjonen med Sargeant i Miami for eksempel.

Kevin Magnussen har nå 10 straffepoeng, og samtidig har kommet i 2024:

Saudi-Arabia Grand Prix: 3.

Kina Grand Prix: 2.

Miami sprint: 3.

Miami Grand Prix: 2.

Regelen er at en fører blir utestengt om han får 12 poeng i løpet av en 12 måneders periode.

Så mange straffepoeng har førerne (Kilde: The Race) Vis mer ↓ 10: Kevin Magnussen. 8: Sergio Pérez. 8: Logan Sargeant. 7: Lance Stroll. 6: Fernando Alonso. 4: Lewis Hamilton. 4: George Russell. 3: Yuki Tsunoda. 2: Max Verstappen. 2: Zhou Guanyu. 2: Valtteri Bottas. 2: Nico Hülkenberg. 2: Daniel Ricciardo. 1: Esteban Ocon. 1: Carlos Sainz. 0: Alex Albon. 0: Pierre Gasly. 0: Charles Leclerc. 0: Lando Norris. 0: Oscar Piastri.

Hva betyr dette for danskens fremtid i Formel 1? Spørsmålet går til Atle Gulbrandsen:

– Alle straffepoengene er ikke heldig for Magnussen med tanke på hans fremtid i Formel 1 heller, og han blir sett på som en «dirty» fører.

– På den annen side mener jeg ofte det dømmes for strengt i Formel 1. Hadde vi hatt biler som det er lettere å kjøre forbi med og baner uten asfalt i avkjøringssonene, så hadde vi unngått situasjoner som den i Miami hvor Magnussen sperret Hamilton.

Dansken fikk først tre poeng straff i sprinten lørdag, fordi han hindret Lewis Hamilton. Det bidro til at teamkollega Nico Hülkenberg fikk VM-poeng på 7. plass.

Deretter fikk han to poeng etter å ha forårsaket en krasj med Logan Sargeant i Grand Prix-løpet søndag. Denne kollisjonen ble trolig også avgjørende for resultatet med Lando Norris med sin første Grand Prix-seier i karrieren foran verdensmester Max Verstappen.

– Han har litt ry for å være en «naughty boy», sier Viaplay-ekspert og tidligere verdensmester Mika Häkkinen til egen kanal.

Magnussen ble nummer 18 både i sprint- og hovedløpet i Miami.

Han fikk hele fire tidsstraffer, tre av dem på 10 sekunder og én på fem sekunder.

Formel 1s eget transkript fra hans uttalelser etter løpet søndag forteller det meste:

– Hm, et skuffende løp?

– Yeah.

– Kunne det ha vært verre? En helvetes helg på alle måter?

– Jeg er enig.

– Har du noen kommentar til sammenstøtet med Logan?

– Det er best at jeg ikke sier noe.

– Du er åpenbart ikke fornøyd?

– Selvfølgelig ikke.