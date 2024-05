Det siste Giorgi gjorde på tennisbanen var å tape mot verdensener Iga Swiatek i to strake sett i Miami Open i mars. Siden har ingen, iallfall få, sett henne.

Den spanske storavisen Marca omtaler det som en mystisk forsvinning. Det hevdes at hun har flyttet til USA med sin argentinske trenerfar Sergio Giorgi.

Camila Giorgi er anklaget for å ha stjålet møbler for rundt én million kroner fra et hus hun leide i Calenzano i Toscana i Italia.

– Halvparten av møblene våre er borte. Persiske tepper, fine møbler og til og med et antikk bord som veier et halvt tonn. Vi snakker skader mellom 700.000 og 1,4 millioner kroner, sier huseieren til storavisen La Repubblica.

TRIUMF: Camila Giorgi med trofeet etter turneringsseieren i Montreal Open i 2021. Foto: Minas Panagiotakis / AFP / NTB

Den italienske 32-åringen har spilt inn 68,6 millioner kroner i premiepenger i løpet av karrieren. Hun var nummer 116 i verden og hadde ikke sagt noe om at hun vurderte karrierestopp, før det plutselig var over for to uker siden.

– Det er mange usannheter om meg. Men jeg bekrefter det: Jeg trekker meg tilbake, delte tennisspilleren og modellen på sine sosiale medier for en uke siden.

Huseieren i Toscana sier han har vært i kontakt med faren.

– Jeg skrev til ham at vi må få tingene våre tilbake. Han svarte på en foraktelig måte at det var gjenstander av liten verdi. Dette er hatefull oppførsel overfor sånne som meg, som lider økonomisk, men også blir følelsesmessig skadet, sier huseieren.

Camila Giorgi har vunnet fire WTA-turneringer.

Ifølge den italienske avisen La Gazzetta dello Sport etterforskes hun nå av italienske skattemyndigheter for «hull» i sine skatteforpliktelser.

Men det stopper ikke der. Giorgi må møte for dommeren i Vicenza 16. juli for en sak om falske covid-vaksiner, sammen med sangeren Madame.