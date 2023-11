Bruk av fluor under skiene er nå forbudt.

Aftonbladet har spurt skiløperne om de tror noen av deres konkurrenter kommer til å jukse og bruke fluor denne vinteren. 41 løpere fra 17 nasjoner har svart.

65,9 prosent svarer ja på spørsmålet.

Dette er den første vinteren at testene anses gode nok til at et forbud mot fluor kan håndheves effektivt.

– Vi vet ikke hvor godt kontrollen kommer til å fungere, sier Calle Halfvarsson til Aftonbladet.

– Det ville vær een katastrofe om vi kommer til Ruka og de sier at «nå fungerer ikke maskinen» og at «dere får love å gå uten fluor». Da har vi et problem.

Frida Karlsson svarer slik:

– Smørerne tror det kommer til å fungere bra. Jeg kan ikke annet enn å stole på dem.

Verdenscupstarten i langrenn går i helgen.