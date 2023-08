Marcus Thomsen fra Voss har vært Norges beste kulestøter siden 2017. Foto: Javad Parsa / NTB

Som ung kastet han alt han kom over. Slik ble et idrettstalent skapt.

Marcus Thomsen sparket ballen som okse, men fikk for mange frispark mot seg på fotballbanen. Da innså foreldrene at sønnen kunne ha et talent for friidrett.