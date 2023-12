Følg Everton og Manchester City i VG Live! Kampen starter 21.15.

– Han er fremdeles ikke med laget. Han føler seg bedre, men han har ikke deltatt på en eneste trening med oss. Forhåpentligvis kommer han tilbake i januar, sier Guardiola om Haaland til Amazon i forkant av oppgjøret mot Everton onsdag kveld.

Manchester Evening News’ sjefskribent Simon Bajkowski er ikke spesielt overrasket over den nye vendingen rundt Haalands opptrening.

I presserommet på Goodison Park er han klar på at den ligakampen mot Sheffield United (førstkommende lørdag) og FA cup-kampen mot Huddersfield (nivå to) den 7. januar er to kamper klubben ikke akkurat stresser med å få Haaland klar til.

– De har brukt veldig mye energi siden han kom til City med å holde ham skadefri og i form. Så nå tror jeg jobben handler om å få ham klar til bortekampen mot Newcastle (13. januar).

Da VG spør hvor stort tap dette er for Pep Guardiola, svarer han slik:

– Det finnes jo dem som mener City opererer bedre uten ham. Han kommer jo inn på et lag som vant ligaen uten en spiss. Men 52 mål og hans spill i alle faser snakker for seg og de er et bedre lag med ham. De mister at motstanderne fokuserer på ham. Og de mister en som tar ansvar og som tar presset av andre spillere.

– Det har de savnet de siste kampene. Nå blir det mer press på spillere som ikke er naturlige målscorere, i tillegg til at Julián Álvarez ikke har vært i strålende form. Med det sagt, så har ikke Haaland vært på sitt beste denne sesongen, heller. Så man kommer til å savne ham litt mindre enn hvis han var i toppform.

FØLGER TETT: Manchester Evening News-skribent Simon Bajkowski. Foto: Mikal Emil Aaserud

Heller ikke Kevin De Bruyne er kampklar, men der er det en mer positiv tone:

– Han trente med oss forrige uke, men i dag er han litt utmattet fordi han trener hardt, sa Guardiola til Amazon før kampen.

Manchester City-sjefen er tydelig på at han mister to verdifulle spillere.

– Kevin er veldig nyttig for oss, det er også Erling. Disse to er spillere som ikke nødvendigvis gjør at du spiller bra, men de gjør at du vinner kamper.

PÅ PLASS: Pep Guardiola ute på gresset på Goodison Park. Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB

Haaland har slitt med en stressreaksjon i foten de siste ukene, og har derfor vært fraværende fra fem av Manchester Citys siste kamper.

Forrige kamp han spilte var mot Aston Villa 6. desember. Noen dager senere fortalte trener Pep Guardiola at Haaland «kunne nesten ikke gå».

– Det er ikke et brudd, men en stressreaksjon på beinet. Dagen etter kampen mot Villa kunne han nesten ikke gå, sa Guardiola ifølge The Athletic-journalist Sam Lee.

– Da jeg snakket med han i går sa han: «Jeg føler meg mye bedre, jeg kan gå og jeg har ingen smerter.» Det er derfor vi må se det an dag for dag. Vi håper å få han klar til kampen mot Crystal Palace, hvis ikke det går blir det klubb-VM.

Haaland ble med til klubb-VM i Saudi-Arabia, men spilte ikke. Applaus var det likevel å få: