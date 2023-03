Overraskelse på VM-femmila: Golberg smadret Klæbo med monsterspurt

PLANICA (VG) To år etter at han ble disket fra gullet på femmila, skulle Johannes Høsflot Klæbo (26) endelig få distansegullet han manglet. Isteden sjokkerte Pål Golberg (32) både feltet og ekspertene med et vanvittig rykk.