– Med vantro og skuffelse.

Så enkelt forklarer Ruben Yttergård Jenssen hvordan han reagerte på Gaute Helstrup-nyheten.

Gaute Helstrups valg har satt sinnene i kok. Tromsø-treneren velger å reise fra klubben som tok tredjeplass i Eliteserien 2023. I stedet blir han assistenttrener i Bodø/Glimt under Kjetil Knutsen.

Akkurat det tror Ruben Yttergård Jenssen ikke kommer til å vare lenge. TIL-kapteinen har lang karriere bak seg i blant annet tysk og nederlandsk fotball. Nå mener han at alt tyder på at Knutsen er ferdig i Glimt om ikke lenge.

– Overgangen må bety at Kjetil Knutsen snakker med andre klubber og har lyst til å dra fra Glimt, sier Yttergård Jenssen til VG.

– Hva gjør deg så sikker på det?

– Gaute hadde aldri dratt dit om han ikke snart skulle ta over. Det nekter jeg å tro, sier Yttergård Jenssen.

TIL-GUTT: Ruben Yttergård Jenssen, her fra feiring av bronsemedalje i Eliteserien i desember. Foto: Annika Byrde / NTB

35-åringen er Tromsø-gutt mer enn noen. Både han og broren Ulrik (RBK-spiller) er vokst opp i klubben. Faren Truls er cupmester med TIL fra 1986.

I tillegg til Gaute Helstrup har Jostein Gundersen, Daniel Bassi og Runar Espejord gått fra å være TIL-gutter til å bli Glimt-spillere. Det smerter for Tromsø-hjertet til Yttergård Jensen.

– Vi orker ikke å bruke masse energi på folk som ikke vil være hos oss. Jeg har steintro på alle som er igjen og vet at vi kommer til å bite godt fra oss til neste år, sier kapteinen.

– Finnes det noen omstendigheter hvor du selv ville vurdert en overgang til Glimt?

– Nei. Ekte TIL-gutter spiller ikke i gult, sier han.

Forståelig at Helstrup velger Glimt foran TIL? Ja! Nei! Usikker

NRK-ekspert og Viking-spiller Kristoffer Løkberg tror også at ting kan skje med Knutsen. Glimt-treneren har vært linket til flere store klubber de siste årene, blant dem Ajax og Celtic.

– Det er ganske sannsynlig at Knutsen etter mange gode år får seg et tilbud fra en annen klubb som er umulig å takke nei til. Da er Glimt i forkant nok en gang – som de har vært så flinke med med spillere. Fra deres side er det veldig sterk klubbdrift, sier Løkberg.

Daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt understreker følgende overfor TV 2:

– Gaute er ikke hentet til Bodø/Glimt som hovedtrener, hverken for fremtid eller nåtid, melder Glimt-sjefen.

ETTERTRAKTET: Glimt-trener Kjetil Knutsen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Avisen Nordlys har snakket med Kent Are Antonsen. Tromsøværingen står uten kontrakt fra nyåret, men vurderer et nytt tilbud fra TIL.

– På den ene siden føler jeg på en jævla motivasjon og sult til å bli – og ta jævlene som stikker av gårde. På den andre siden skaper dette usikkerhet. Hvor står vi og hva er veien videre? Nå skal jeg ta noen steg tilbake og puste litt. Jeg skal ikke gjøre noe forhastet, sier Antonsen til avisen.

Sannsynligvis vil Jørgen Vik, Helstrups assistent i TIL, rykke opp som ny hovedtrener i klubben.

Mangeårig TV-ekspert Bengt Eriksen tror Gaute Helstrup har gjort et klokt valg.

– Jeg tror dette er en salig blanding av egeninteresse hos Knutsen og Glimt og Helstrups muligheter til å ta over om et par år.

– Jeg tror også det viser at Kjetil Knutsen er så tøff og grådig at han vil ha sterke sparringpartnere rundt seg, for å kunne ta Glimt ytterligere et steg videre. Det er et sterkt signal om at Glimt med dette regimet ikke bare surfer videre på suksessen, de er aktive hele veien.

Eriksen påpeker at Helstrup har vist at han er god til å bygge lag med begrensede ressurser (HamKam og Tromsø), men ikke har den samme erfaringen i en toppklubb med helt andre økonomiske rammebetingelser og forutsetninger.

–Hvor lurt hadde det vært bare å sprette videre til en toppklubb? Isteden reiser han til et sted der de beviselig driver med utvikling av klubb, lag, spillere og trenere. Jeg oppfatter Helstrup som en vitebegjærlig og nedpå fyr, og jeg tror dette er et smart trekk av ham.