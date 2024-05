– Helt utrolig. En vanvittig prestasjon.

Det sier Mathias Rasmussen til VG. Den tidligere Brann-spilleren er nå i belgisk fotball og har naturligvis sett kampen som tok fetteren Julian Ryerson til finalen i Champions League.

De to vokste opp sammen i den lille bygda Lyngdal. Nå skal Ryerson opp på en av de største scenene.

– Jeg er et stolt søskenbarn. Det er enhver fotballspillers drøm å spille en Champions League-finale. Jeg er stolt og misunnelig, sier Rasmussen.

Mathias Rasmussen

Hjemme i Lyngdal er ikke stemningen noe dårligere. Mamma Linda Ryerson er helt over seg av glede når VG får fatt i henne like etter kampslutt.

– Jeg har vært så nervøs. Huffameg. Men det gikk jo over all forventning, og ler som bare en lettet og glad mor kan gjøre.

Jobben hennes i helsevesenet gjorde at hun ikke fikk være på plass tirsdag. Pappa Ove Kjell var på plass og ble intervjuet av TV 2 etter kampen.

– Det er så rørende, sier faren.

Mamma er ikke mindre rørt:

– Dette betyr alt for ham. Jeg så det på ham, selv om han er ganske mye roligere enn resten av familien, sier Linda Rasmussen Ryerson, som forteller om mye hopping i sofaen sammen med mange engasjert lyngdøler.

Ryerson ble satt opp mot Kylian Mbappe som hadde blitt flyttet ut på kanten siden det første oppgjøret. Der fikk franskmannen til lite mot nordmannen.

I sosiale medier går vitsene om at Ryerson tømmer lommene sine og finner Mbappe.

– Han møter så kvikke spillere og har stort sett kjempegod kontrol. Han er så tett oppi og inne i hver eneste situasjon. Han er ikke redd for å få kroppskontakt, sier Simen Stamsø Møller i TV 2-studio.

– Har Ryerson gjort en eneste feil i løpet av disse to kampene? Han har vært utrolig solid i alt han har foretatt seg. Brutt foran, vunnet dueller, bidratt offensivt og vært trygg med ballen. Ganske sliten de siste minuttene her nå, men for en leveranse i sine to største kamper, skriver Jesper Mathisen på Twitter.

Mamma Linda forteller om en gutt som tidlig dro fra Lyngdal for å spille i Viking.

– Han var en av de minste, men han lærte tidlig å bli selvstendig. Han har mye vilje og yter alltid maks. Han snur på det han kan for å bli så god som mulig, sier hun til VG.

– Jo tøffere motstanden blir, jo bedre blir han, sier pappa Ove Kjell.

Tirsdag kveld er det tid for feiring for Dortmund-spillerne.

– Jeg skal ha mye å drikke i kveld, så vi får se hvilken form jeg er i i morgen, sier Dortmund-spiller Marcel Sabitzer.