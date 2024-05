Torsdag morgen ble det kjent at han blir en del av Formel 1-teamet McLarens juniorprogram - altså akademiet for å få fram førere i bilsportens superklasse.

Men senere torsdag melder Formel 3s hjemmeside at Stenshorne er utestengt fra Formel 3-runden på Silverstone i begynnelsen av juli.

Utestengningen skyldes at han har deltatt i et annet mesterskap – uten tillatelse fra promotoren i Formel 3.

Det var parcferme.no som først meldte om dette i Norge.

Formel 3-mesterskapet består av i alt 10 runder. Nå går Stenshorne altså glipp av de to løpene på legendariske Silverstone.

– Det er sånt som skjer, skriver han i en kort melding til Parc Fermé.

Det heter at avgjørelsen ble tatt etter at både føreren, teamet, promotoren og FIA (det internasjonale bilsportforbundet) hadde blitt intervjuet.

Bakgrunnen er at Stenshorne kjørte det britiske GB3-mesterskapet på nettopp Silverstone i slutten av april. FIA mener at GB3 og Formel 3 er såpass likt at nordmannen skaffet seg en fordel ved å få denne løpshelgen.

I offisielle motorsportsmesterskap er det strenge regler for hvor mye førerne får lov til å «trene», eller «teste» som det heter på motorsportsspråket.

Stenshorne har aldri lagt skjul på at poenget med å kjøre GB3-runden var nettopp å få erfaring for Formel 3-sesongen. Nordmannen er «rookie» i denne serien i 2024.

Redaktør Simen Næss Hagen i parcferme.no er kritisk til at Stenshorne-dommen:

– Først og fremst er ikke Martinius den man skal klandre, og således er det synd at straffen går utover ham, sier redaktøren.

– Riktig nok skal en fører ha god kontroll på regelboka, spesielt de sportslige faktorene, men samtidig kommer mye av lærdommen fra regelboka gjennom feil og overtredelser. Så ser vi ser ofte i bilsport at feil begått av teamet rundt, rammer føreren, hvis det ikke deles ut bøter, og som oftest mener jeg det er helt feil at en fører straffes sportslig for noe han selv ikke har gjort med et visst ansvar eller forsett.

Simen Næss Hagen peker på teamene:

– Selv om regelverket er komplisert, så er noe av oppgaven til teamene du har rundt deg å kjenne til regelverket. Her er det åpenbart at ingen kjente til avsnittet de er felt på, og det gjelder heller ikke bare Martinius, da også to andre Formel 3-førere blir bestraffet for liknende overtredelser.

Han mener at straffen kan settes på tabbekvoten, og at det neppe kommer til å skje igjen på dette nivået. Samtidig er Næss Hagen betenkt over det signalet som FIA sender:

– Det kjøres mange formelbilkategorier under Formel 3, mange av dem er vesentlig rimeligere også, på baner hvor førerne senere skal konkurrere. I Formel 3 er det så lite kjøring at det for disse unge og talentfulle utøverne er gode alternativer og gode muligheter til å sikre seg verdifull erfaring, spesielt i Stenshornes tilfelle hvor han aldri før hadde konkurrert på Silverstone.