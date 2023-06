Utsolgt for kebab etter stjerne-besøk: «Vi vil ha det samme som Haaland»

Tirsdag besøkte Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Sander Berge og Stefan Strandberg Tåsen Cafébar for å runde av landslagssamlingen i Oslo. I dag melder restauranten at de er utsolgt for varer og måtte stenge lenge før tiden.