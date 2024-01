22. juni i fjor kom deres tredje barn. Nå deler paret at datteren har Downs på Instagram.

– Det føles veldig, veldig riktig. Spesielt for min kone. Hun ønsker å rope ut at hun er stolt av sin datter. Vi gjør som med våre to andre barn. Vi deler gleden, sier Bjørn Einar Romøren til VG.

Nettavisen omtalte denne saken først.

– Du har gjort vår lille uperfekte familie stor og perfekt, skriver Romøren og minner om at Astrid Lindgrens Pippi er verdens sterkeste.

– Det hadde vært unaturlig om vi ikke hadde gått ut med dette. Vi har en nydelig datter og så er det ganske klart at hun har Downs. Vi har ikke skjult noe, men har tenkt litt på hvordan vi skal si dette for at det skal være godt for oss og godt for andre, sier den tidligere hopperen med verdensrekord (239) og to VM-gull i skiflygning.

– Akkurat å få beskjeden var et lite sjokk. Så vi måtte bare lære oss hva dette er. Da var det ikke så farlig lenger. Vi sitter igjen med akkurat de samme bekymringene som man har for et hvilket som helst annet barn, sier han og legger til:

– Vi ikke visste nok om Downs. De fleste vet at det er diagnose og har sine oppfattelser ut fra egne erfaringer. Da kan de fort være mangelfulle som hos oss.

– Hvordan har det vært å få Pippi?

– Det har vært supert å få Pippi. Hun er et veldig ønsket barn. Hun er fryktelig lik våre to andre barn. Hun sprer masse glede til hele familien, svarer Romøren.

Fra før er han pappa til Fred og Fiona. Han snakker med VG på telefon mens han pusser opp sønnens rom med et malingsstrøk.

– Med nummer én er det fullt fokus, nummer to er litt mer styr, og med nummer tre er det helt kaos. Jeg tror mange kjenner seg igjen i det, ler Bjørn Einar Romøren.

Han er frisk etter å ha fått kreftdiagnosen Erwings sarkom i 2019. Han ble steril etter behandlingen og måtte fryse ned sæd for å kunne få flere barn.

For to år siden imponerte Bjørn Einar Romøren på NRK-programmet Mesternes Mester. Her sammen med Nils Jakob Hoff og programleder Aksel Lund Svindal. Foto: Paul S. Amundsen / VG

– Pippi kom på sjette forsøk. Hun var det siste egget som var igjen i fryseboksen, og vi hadde bestemt oss for at etter dette var vi forsynt, har Martine Romøren fortalt i et intervju med Se og Hør.

– Det var en tøffere tørn enn vi hadde sett for oss. Vi kjente at det gikk på helsen løs i forhold til psyken, sier Bjørn Einar Romøren.

Han tror runden med kreftsykdom også kan ført noe godt med seg i et nytt møte med det ukjente.

– Det tror jeg helt sikkert. Hvis vi har klart å trekke noe positivt ut av situasjonen så er det sikkert en av tingene, sier Bjørn Einar Romøren, som jobber i Kreftforeningen når han ikke har pappaperm.