Hansen kan gi seg på landslaget: – Må ta en vurdering

MOLDE (VG) (Molde – Rosenborg 2–1) Med landslagets keepertrener på tribunen måtte André Hansen selv ta en del av skylden for det første baklengsmålet mot erkerivalen. Etter kampen åpnet Hansen for å gi seg med flagget på brystet, slik han gjorde for fem år siden.