Fredric Aasbø vant foran Simen Olsen i Formula Drift-runden på Road Atlanta i Georgia.

Aasbø har i en årrekke tilhørt verdenseliten i drifting og vant i 2022 mesterskapet for tredje gang. Det er en svært prestisjefylt amerikansk serie som regnes som verdensmesterskapet i drifting. Olsen er derimot fersk i toppen.

– Det er utrolig artig at to av verdens beste driftere er fra lille Norge, og begge er på elitelandslaget til Norges Bilsportforbund, sier Atle Gulbrandsen, Formel 1-kommentator for Viaplay og sportssjef i bilsportforbundet.

– Det sier også mye om det høye nivået det er på drifting nasjonalt i Norge.

Bildet er fra den jevne finalen mellom Simen Olsen (TV.) og Fredric Aasbø – i henholdsvis Nissan og Toyota. Foto: Larry Chen/Toyota Racing

De to nordmennene møttes i finalen. Først klarte ikke dommerne å kåre noen vinner, og finalen gikk til «one more time», der Olsen fikk teknisk trøbbel.

– Denne seieren smakte veldig godt, melder Aasbø til VG.

– Det er første gang på toppen av pallen på over et år, og det har vært mye jobbing i kulissene for å få til dette. Konkurrentene blir bare bedre og bedre, men denne gangen var vi best, fastslår Toyota-føreren.

Om sin norske konkurrent, sier Fredric Aasbø:

– Simen har imponert stort på veldig kort tid, og han er bare nærmere og nærmere å lande sin første seier. Jeg mener at han har et veldig riktig tankesett hvor han er sulten, men samtidig ikke tar i for mye.

Simen Olsen (t.v.) og Fredric Aasbø (i midten) sørget for dobbelt norsk. Til høyre nummer tre i løpet i helgen, iren James Deane. Foto: Larry Chen/Toyota Racing

– Hvorfor er det viktig?

– Fordi det er så utrolig fort gjort å ta i det lille ekstra som gjør at man gjør en liten feil. Gjør man det, er man ute med en gang. Selv om dette er en fysisk sport der vi slås med biler med godt over 1000 hestekrefter, så handler det likevel mest om det mentale.

Formula Drift domineres ofte av amerikanerne, men denne gang var det europeere på de fire første plassene. Iren James Deane (Ford) leder mesterskapet med Olsen (Nissan) på 2. plass og Aasbø (Toyota) på 3. plass så langt.

Fredric Aasbø vant Formula Drift sammenlagt i 2015, 2021 og 2022. I 2023 vant han ikke en eneste runde.