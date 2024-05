– Om jeg hadde vært frisk, hadde jeg spilt i Eliteserien nå, erklærer svensken på snart 41 år, mest kjent for karrieren i Stabæk og Lillestrøm.

Han vant seriegull i Bærum og styrte midtbanen på Åråsen – når han ikke var skadet. Det var han litt for ofte.

Likevel nektet han å gi opp karrieren etter sin siste eliteseriekamp sommeren for ni år siden:

Han fylte både 33, 34 og 35 uten å ha klubb eller arbeid, men bodde alene i Oslo og fortsatte å trene for seg selv for å gjøre comeback. Han anslår at det var blitt 2019 før han innså at det ikke lenger var noen vits.

– Og egentlig har jeg aldri innsett det. Jeg manglet 10–20 prosent på å bli frisk og prøvde hver eneste dag å løse det. Minst 300 treninger, billedlegger Andersson.

Han er overbevist om at han hadde fått nye spillerkontrakter i toppfotballen om det hadde gått i orden. Men den dysfunksjonelle hoften gjorde ham i praksis fotballinvalid.

«REHAB»: Johan Andersson trener med medisinball som Stabæk-spiller i Telenor Arena i 2009. Foto: Frode Hansen / VG

Istedet tok han trenerutdanningen gjennom det svenske fotballforbundet under et intensivt halvår med pendling til Stockholm. Litt tilfeldig fikk han en assistentstilling i Oslo-klubben Frigg i 3. divisjon, før Eidsvold Turn tok sjansen på ham fra 2023-sesongen.

En 60 prosent stilling ble svenskens første jobb siden han var Lillestrøm-spiller åtte år tidligere.

Hva fylte han egentlig dagene med – bortsett fra å prøve å bli fotballspiller igjen?

– Trening på formiddagen. Det var mest trening og venner.

– Du må ha levd som en student?

– Jeg er billig i drift, om man sier så. Så har jeg jo en fotballkarriere bak meg, der jeg har tjent litt.

– Du hadde et par gode arbeidskontrakter som spiller i Norge?

– Presis. Det har gjort at jeg ikke har vært stresset av det. Jeg var sykmeldt det første året, og da jeg var i Frigg, hadde jeg en avtale med Nav om arbeidstrening. Men det var jo en lang periode jeg ikke fikk noe av Nav.

FAST FEIRING: Stabæk-spillerne Mike Kjølø (til venstre), Daniel Nannskog, Pontus Segerström, Alanzinho, Johan Andersson og Pontus Farnerud da de sikret seriegullet i 2008. Foto: Daniel Sannum Lauten / VG

– Hvor fikk du penger fra, da?

– Nei, det er jo oppsparte penger og billig drift, smiler Andersson, som eier leiligheten der han bor på Majorstua i Oslo.

– Hvordan var humøret ditt eller tilstanden din på den tiden?

– Jeg er ikke en sånn som blir veldig glad eller veldig deprimert. «Streit» er vel mitt humør. Man fikk ikke lenger kjenne på mestringsfølelsen ved å spile fotball, og man er litt introvert seg, så mulig folk rundt meg merket noe. Men jeg prøvde å være så normal som mulig. Jeg var vant med å være skadet, gå inn i den boblen og bare ha fullt fokus på det å bli frisk, sier han.

Den tålmodigheten var neppe noen dårlig egenskap for en som trente forgjeves for et fotballcomeback og tok trenerutdanning, bare for å komme tilbake til covidstengt Fotball-Norge for å vente på en jobbmulighet.

Den kom i Eidsvold Turn. I fjor styrte Andersson dem til et råsterkt opprykk fra 3. divisjon og onsdag spiller de for en kvartfinalebillett i cupen mot Sandnes Ulf. På 35 kamper i serie og cup har Andersson bokført bare to tap.

I forkant av fjerderundematchen møter han VG over en kopp kaffe. På nabobordet sitter NRK-legenden og fotballorakel Arne Scheie, som garantert vet at Eidsvold Turn aldri har vært blant de åtte beste lagene på 122 år med fotball-NM.

Også tidligere har det skjedd historiske ting på Eidsvoll i mai.

– 50-50, vurderer Turn-treneren om muligheten for å slå et Obosliga-lag hjemme på Myhrer stadion for tredje cupkamp på rad.

Spilleren Johan Andersson var ballsikker og uvanlig intelligent. Treneren Johan Andersson ønsker at lagene hans skal fremstå omtrent på samme måte:

– Det starter med ballen. La motstanderne jobbe og kjenne frustrasjon. Det er med ball jeg vil ha kontrollen, sier svensken, og trekker frem sin tidligere gulltrener Jan Jönsson som inspirasjonskilde.

Ellers går det i internasjonal fotball – og norsk 2. divisjon. For selv om han har ambisjoner, ser han for seg å være en stund til i Eidsvold Turn for å lære mer.

TILBAKE PÅ BANEN: Johan Andersson spilte selv for Eidsvold Turn i 2. divisjon forrige serierunde. Foto: Eidsvold Turn

– Man forsøker å få inspirasjon fra de beste. City er det beste laget i verden, og så har Brighton en frispilling som er helt enorm, som mange prøver seg på, men som ikke lykkes. Arsenal, så klart. Bologna har noe med Thiago Motta, og jeg leste noe om et lag i Brasil. Så jeg følger med, sier Johan Andersson.

Og så var det dette comebacket han ensomt trente for i årevis, da. I helgen skjedde det. For Eidsvold Turn-treneren så behovet for å rotere litt på laget for å stille best mulig rustet og uthvilt til cupkampen.

Løsningen ble at Andersson satte inn Andersson på midtstopperplass. Han har rett nok fått én match for Frigg i 3. divisjon og bidratt på Eidsvold Turns rekruttlag ett hakk lenger ned. Men i toppfotballen – som Turn er en del av – kom selve comebacket med startplass og 90 minutter i bortekampen mot Grorud denne helgen.

Det endte på denne måten: