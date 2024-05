I forrige runde var det Brann som fikk gjennomgå. Onsdag måtte Viking reise fra Levanger uten videre cupbillett i bagasjen.

Håvard Lorentsen og Ådne Bruseth ble de store heltene med hver sin scoring i ekstraomgangene.

– Helt fantastisk. Nesten surrealistisk. For et par år siden var vi på randen av konkurs og nå står vi her, sier Lorentsen til NRK.

4. runde cupen Vis mer ↓ Eidsvold/Turn-Sandnes Ulf 3–5 Molde-Sarpsborg 08 4–2 Raufoss-Fredrikstad 2–3 Stabæk-Bryne 5–1 Lysekloster-KFUM 2–3 etter ekstraomganger. Vålerenga-HamKam 2–2 (6–5 etter straffekonk)

Da hadde Levanger ledet to ganger i ordinær tid, men Viking hadde kommet tilbake.

– Det er veldig skuffende. Levanger var gode og vi var ikke gode nok, sier Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til NRK.

– En ekstrem skuffelse, sier Zlatko Tripic til Stavanger Aftenblad.

Med ti minutter igjen. ble Viking-stopper Djibril Diop utvist etter å ha holdt igjen en Levanger-spiller som bakerste mann.

Foto: Ole Martin Wold / NTB

Før dette hadde Viking reagert kraftig i ordinær tid mot dommer Marius Lien. Bortelaget fikk en scoring annullert for hands, som ut fra tv-bildene viste seg å være hands på en Levanger-spiller.

Slik spilles kvartfinalene Vis mer ↓ Vålerenga – Fredrikstad Sandnes Ulf – Levanger Strømsgodset/Lillestrøm – Molde Stabæk – KFUM Oslo Torsdag spiller Strømsgodset og Lillestrøm om den siste billetten til kvartfinalen i cupen. Semifinalene: Sandnes Ulf/Levanger – Strømsgodset/Lillestrøm/Molde Vålerenga/Fredrikstad – Stabæk/KFUM Oslo

Per Verner Rønning og hans Levanger er dermed videre i cupen. Sandnes Ulf er eneste lag fra Rogaland videre i cupen - og det er også nettopp Sandnes Ulf som Levanger kommer til å møte i kvartfinalen.