Det mener i hvert fall Bodø/Glimt-kaptein Patrick Berg.

Han tror det kun er snakk om tid før 28-åringen er en del av Ståle Solbakkens landslagstropp.

For selv om det gikk skeis mot HamKam, har Bodø/Glimt til tider sett bunnsolide ut så langt i Eliteserien.

«Veldig mye» av æren skal gå til to av vinterens nyervervelser fra Tromsø, mener Patrick Berg.

– Vi har ikke sluppet inn mange mål, spesielt ikke i åpent spill. Vi har virkelig steppet opp det defensive og vært veldig solide, med unntak av Lillestrøm i cupen. Det er mye Jostein og Gautes fortjeneste, sier Berg til VG.

Patrick Berg Bodø/Glimt-kaptein

Med kun fem baklengs på ni kamper er serielederen ligaens beste lag defensivt så langt. Kristiansund er det eneste laget som har scoret på Glimt i åpent spill.

Molde scoret etter corner, Rosenborg scoret på straffe, mens HamKam vant etter dette kremmerhuset:

– Vi har blitt mer solide. Vi har fått inn to personer som kan løfte det faglige og man trenger typene til det. Det har vært et satsingsområde å være et mer solid lag og være opptatt av den defensive prestasjonen. Der har Gaute vært viktig, der har Jostein vært viktig, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Mandag var Ståle Solbakken på tribunen da HamKam tok imot Bodø/Glimt.

PÅ PLASS: Landslagssjef Ståle Solbakken på tribunen sammen med blant andre kona Anniken Solbakken, Vegard Skogheim, Truls Håkonsen, Rune Strand og Terje Kojedal. Foto: Geir Olsen / NTB

Landslagssjefen tar ut troppen til privatlandskampene mot Kosovo og Danmark onsdag klokken 13.00.

VG vet at Jostein Gundersen er et navn som diskuteres internt i landslagsledelsen.

På spørsmål om Gundersen nå kan være landslagsaktuell, er Glimt-kapteinen klar:

– Jeg synes Jostein bør være med i en diskusjon der. Han er en fantastisk god forsvarsspiller som jeg tror kommer til å utvikle seg mye Glimt. Før eller senere tror jeg han kommer til å komme seg inn der.

– Så hvis Solbakken spør deg så er det tommel opp?

– Han får tommel opp fra meg. Jeg merket det allerede første treningen med Jostein at han er ekstremt god til å blokkere skudd. Det er en undervurdert egenskap hos forsvarsspillere. Der er han i hvert fall den beste jeg har spilt med.

På de ni første seriekampene har Glimt allerede holdt nullen fem ganger. Til sammenligning holdt de nullen bare ti ganger på 30 kamper i Eliteserien i fjor.

Foto: Sofascore

– Jeg har... åpner Knutsen da VG spør om han har snakket med Ståle Solbakken om Jostein Gundersen.

Så stopper han opp litt, før han fortsetter:

– Jostein har utviklet seg i Bodø/Glimt, så sier jeg ikke så mye om de samtalene vi har. Jeg skal ikke stå overfor media og prate inn Glimt-spillere, spesielt ikke etter en kamp som i dag, sier Knutsen.

Han fortsetter likevel:

– Men hvis du ser den Jostein som vi har hatt fra han har gått til Glimt, så mener jeg han har blitt en bedre spiller. Å gå fra en forsvarsfemmer til en forsvarsfirer har vært gunstig for ham der han er i karrieren sin. Han er en flott gutt på banen og utenfor banen, så får andre ta den debatten.

Kjetil Knutsen Bodø/Glimt-trener

Patrick Berg mener det er spesielt én ting som er spesielt med Gundersen.

– Det er litt mentaliteten og gleden ved å forsvare seg. Han er en type som elsker å få ballen i ansiktet hvis det er det som må til. Å få inn noen sånne er virkelig nødvendig for et lag som oss. Vi ser på oss selv som et lag med et offensivt uttrykk, men de siste sesongene har kanskje det defensive blitt dårligere og dårligere. Det var et klart fokusområde for oss inn mot den sesongen her.

Kun Strømsgodsets Gustav Valsvik har høyere Sofascore-rating blant midtstopperne i Eliteserien denne sesongen:

Foto: Sofascore

Gundersen selv tør ikke si noe om landslagsmulighetene.

– Det aner jeg ikke for å være ærlig. Jeg prøver å bli bedre hver dag. Hvis jeg begynner å tenke de tankene, så blir det vanskelig, sier han til VG.

– Hva har du fått vist frem i Bodø/Glimt som du ikke gjorde i Tromsø?

– Det er en litt annen formasjon. Jeg føler jeg hadde en god sesong i fjor, så har jeg klart å vise at jeg kan spille i en forsvarsfirer og behersker det godt. Jeg jobber med detaljer. Kjetil og gjengen pusher meg hver dag på masse ting. Det er offensive ting, skape ubalanse bakfra og jeg søker den utviklingen hele veien.

GLIMT-DUO: Patrick Berg og Jostein Gundersen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Midtstopperen storspilte blant annet i dobbeltoppgjøret mot Ajax i Conference League.

Begge baklengsmålene i Nederland kom etter at Gundersen hadde forlatt banen.

– Det var skikkelig gøy. Det var en guttedrøm og det ga selvfølgelig mersmak. Jeg håper vi får spilt flere Europa-kamper i Glimt.

Knutsen sier seg enig i at Gundersen imponerte på den europeiske arenaen, men legger til:

– Med tanke på det nivået Ajax har holdt i år, at vi må opp et nivå til for å ta Norge inn i mesterskap. Du må få øve på å være på den internasjonale arenaen. Det har han fått vært litt, så håper jeg han får flere i tiden som kommer.