Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås er selvskrevne på 5000-meteren under EM i Roma i juni. Norge har ellers fire utøvere som er kvalifisert, men kun to ytterligere plasser.

Per Svela tok EM-kravet på 13.20 i april i år. Mens Henrik Ingebrigtsen, Magnus Tuv Myhre, Awet Nftalem Kibrab og Abdullahi Dahir Rabi klarte det i fjor.

Fristen for å ta EM-kravet er søndag 26. mai – og Norge skal offentliggjøre troppen 30. mai, før Bislett Games samme dag.

– Jeg tok kravet og har sprunget kjappest av de to andre i år, så får vi se hva status er 26. mai. Nå ser det lyst ut, sier Svela til VG.

Han løp onsdag 3000 meter i Bergen på 7.50,83. Nordås vant med 7.35,75

– Kriteriene er satt. De som løper fortest i 2024 blir sendt. Så er det sikkert noen som skal løpe de siste dagene her, vi får se, sier Svela.

Nordås er klar på at Svela må prioriteres slik ståa er nå. Begge trenes av Gjert Ingebrigtsen.

– Form i år må trumfe høyest. Alle må løpe et løp før EM for å vise form. De som løper fortest i år skal tas ut, så enkelt er det, sier Nordås.

Gjert Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås og Per Svela. Foto: Herman Folvik, VG

– Per er på førsteplass bak Jakob og meg nå, legger han til.

– Det som skjedde i fjor, var i fjor. Du er bare den løperen du er her og nå.

Henrik Ingebrigtsen og Awet Nftalem Kibrab – som begge tok EM-kravet i fjor – løp 5000 meter i Stockholm sist uke. Det endte på henholdsvis 13:33,62 og 13:25,48.

Erlend Slokvik, sportssjef i friidrettsforbundet, er klar på hva som står i kriteriene for uttaket.

– Det står tydelig i kriteriene at løp i 2024 vektlegges mer enn løp i 2023. Så er det klart man må se på hvor raskt det ble løpt i fjor, sier Slokvik.

Profilene Henrik og Filip Ingebrigtsen. Foto: Annika Byrde / NTB

Han regner med at kandidater vil stille opp i løp nå de siste dagene før EM-uttaket skal gjøres. Slokvik sier det trolig gjelder de profilerte brødrene Henrik og Filip Ingebrigtsen (prøver å kvalifisere seg til 1500 meter). Men han vil ikke si når og hvor.

– Nei, jeg vil holde litt ro rundt det. Henrik gjør nok et løp. Og Filip er frisk etter at han ble syk til løpet han skulle springe 17. mai, og han kommer også til å løpe et løp til. Men han må ta kravet og det har vært et stykke opp, sier Slokvik.

– Er det slik at du vil skjerme dem?

– Ja, litt for å gi dem fred og ro. Det er hvert fall slik at de skal få fokusert uten at alle skal være der de er, sier Slokvik.

Erlend Slokvik Foto: Paul S. Amundsen / NTB

VG var i kontakt med Ingebrigtsen-brødrenes presserådgiver, Espen Skoland, onsdag. Da sa han at «planene legges underveis».

PS! Magnus Tuv Myhre var påmeldt en 1500 meter i Bergen onsdag, men ble ikke klar etter sykdom.

– Magnus ble coronasmittet og er fortsatt ikke helt i slag, sier Slokvik.

PS2! Jakob Ingebrigtsen sesongdebuterer i Diamond League i Eugene på «mile» lørdag kveld.