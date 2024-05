«Sha-la-la-la-la, Christian Borchgrevink» sang Vålerenga-fansen på Østblokka taktfast etter at straffetriumfen var i boks.

HamKam ledet straffekonken 3–2 da syndebukken fra nedrykksdramaet mot Kristiansund igjen gikk frem til krittmerket.

Men denne gangen satte Christian Borchgrevink straffen sikkert i mål og dermed måtte begge lag ta en sjette straffe.

Mens HamKam-stopperen John Olav Norheim blåste ballen over, satte Vålerenga-spiller Fidel Brice Ambina ballen i mål og sendte Vålerenga til kvartfinalen i cupen.

Fidel Brice Ambina scoret den siste straffen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det så ut til at Vålerenga skulle ta seg videre i ordinær tid. De ledet 2–1, men fire minutter på overtid hamret HamKam-innbytteren Gard Simenstad inn en frisparkperle av de sjeldne.

Det var en iskald dusj for et Vålerenga-lag som lenge så ut til å bygge videre på helgens seier mot Bryne – klubbens første hjemmeseier i seriespill siden 17. september i fjor.

Isteden fortsetter hjemmespøkelset å hjemsøke hovedstadsklubben. Akkurat som mot Tromsø måtte det ekstraomganger til for å avgjøre kampen.

Elias Hagen satte inn 1–0 for Vålerenga. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vålerenga åpnet imidlertid forrykende. Det var absolutt ingenting som tydet på at det var to lag fra to ulike divisjoner som møttes på Intility Arena – i hvert fall ikke i Vålerengas disfavør.

Allerede før fem minutter var spilt hamret midtbaneankeret Elias Hagen inn 1–0 med et velplassert skudd.

Kun minutter senere holdt Mees Rijks på å doble ledelsen for Vålerenga før åtte minutter var spilt.

Vålerenga fortsatte å dominere. Etter 22 minutter viste Magnus Bech Riisnæs tempo og eleganse da han raidet fra midtbanen og satte inn 2–0 for vertene.

Magnus Bech Riisnæs doblet ledelsen for Vålerenga. Foto: Terje Pedersen / NTB

Om noe så var det Vålerenga som herjet på eget kunstgress. Gjestene virket paralysert, men var nær en redusering da Moses Mawa traff tverrliggeren.

Slik endte de øvrige cupkampene Vis mer ↓ Eidsvold/Turn-Sandnes Ulf 3–5 Molde-Sarpsborg 08 4–2 Raufoss-Fredrikstad 2–3 Stabæk-Bryne 5–1 Lysekloster-KFUM 2–3 etter ekstraomganger

Kort tid etter at en bekymret Vålerenga-supporterer på VIP-tribunen ropte at «nå må vi ikke tro at vi er Barcelona», bombarderte hjemmelaget gjestene med enorme sjanser.

Jones El-Abdellaoui ble først stoppet av målvakten Alexander Nilsson, og deretter av metallet da han fikk stå helt umarkert, men bare traff tverrliggeren. Også Mees Rijks hadde en stor mulighet til å punktere kampen før hvilen.

Begge lag gjorde to bytter i pausen. HamKam virket noe mer påskrudd etter pause, men målvakt Nilsson var nær å tabbe seg ut ved å la El-Abdellaoui snappe ballen fra ham like utenfor sekstenmeteren.

Vålerenga-fansen på Østblokka sang at det var «stille i fjøset» og om «øl, vold og skamslåtte bønder», men fikk isteden et slag i trynet da Aaron Kiil Olsen skapte spenning i kampen ved å kløne ballen i eget nett.

Og på overtid fikk de en ny kalddusj da Simenstad sikret ekstraomganger. Fra over 25 meter dundret han inn et bananfrispark som David Beckham ville vært stolt av i glansdagene.

Men til slutt var det Vålerenga som gikk videre.