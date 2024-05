I fjor ble Hovland omtalt som verdens beste golfspiller. Derfor var overraskelsen stor da nordmannen hadde brutt med suksesstrener Joe Mayo ved inngangen til 2024.

– Alle fikk hakeslepp da han byttet trener som best i verden. Viktor streber alltid det perfekte, men det er nok noe bak som vi ikke vet om – og han vil ikke prate om det, sier Discovery-kommentatoren Per Haugsrud (59) til VG – selv med en fortid som Norges beste spiller.

– Hva sikter du til da?

– Jeg kan bare spekulere. Men jeg kan ikke tenke meg at han byttet trener fordi han skulle bli bedre, for han var allerede best.

– Hovland vil ikke gå inn på detaljene, ble også NBC-reporter Todd Lewis fortalt etter at nyheten ble kjent.

Med Mayo ut var Grant Waite inne som ny Hovland-trener i januar. Etter fem blytunge PGA-turneringer med plasseringene 22, 58, 19, 36 og 62, møtte Hovland opp til The Masters sist måned med gamletreneren Dana Dahlquist. Det gikk ille.

Hovland misset The Masters-cuten etter å ha gått de to første rundene åtte over par. Siden den gang har ingen sett det norske fenomenet i aksjon.

– Det har vært vanskelig å se veien videre, hva som er svaret og hva jeg nøyaktig må gjøre. Nå føler jeg at jeg har bestemt hva som er riktig og hva som fungerer. Så må jeg bare kjøre på det, så får vi se hvordan det går. Men det har vært vanskeligere enn ønsket, uttalte Hovland til Discovery før The Masters-nedturen.

Til helgen er Hovlands fire uker lange treningspause over. Da returnerer 26-åringen til PGA-touren i prestisjefylte The Wells Fargo Championship i North Carolina med snaut 40 millioner i førstepremie.

– Det blir veldig spennende. Han kan ikke ta flere turneringspauser nå. Hvis det «klikker», kan han plutselig ha to fantastisk gode måneder foran seg og være best i verden igjen. Men hvis han spiller dårlig igjen og blir usikker, kan det bli vanskelig fremover, sier Haugsrud.

Viktor Hovland: Turneringer og resultater i 2024 Vis mer ↓ 4. januar: The Sentry (PGA): 22. plass 1. februar: AT & T Pebble Beach Pro-Am (PGA): 58. plass 15. februar: The Genesis Invitational: 19. plass 7. mars: Arnold Palmer Invitational: 36. plass 14. mars: The Players Championship: 62. plass 11. april: The Masters Tournament: Misset cuten

DEPPET: Viktor Hovland under The Masters i begynnelsen av april sammen med caddie Shay Knight, hvor han ikke klarte cuten. Foto: MADDIE MEYER / AFP / NTB

– Hva vet du om perioden han har vært borte fra konkurranse?

– Jeg vet egentlig ingenting. Han er ikke den som sier mye. Men han leter etter en følelse, en trygghet. Med det blotte øyet klarer du ikke å se at noe er feil.

– Men du ser det på statistikkene?

– Ja. Det har vært dårlig på alle områder til han å være. Jeg pleier å si at han fant opp linjalen på utslagene, for han slår så rett, men det har han ikke gjort i 2024. Han får jo sjokk når han ligger i «roughen», hvor andre ligger, fordi han alltid pleier å slå så rett. Det gjør at han blir usikker, og det tar han med seg også i andre deler av spillet.

PRØVER Å FINNE GODFØLELSEN: Viktor Hovland jobber med detaljer i spillet sitt. Foto: ANDREW REDINGTON / AFP / NTB

Til helgen er majoriteten av de beste på PGA-touren med. Unntakene er verdensener Scottie Scheffler (27), som har en høygravid kone, og svenske Ludvig Åberg (24).

– Får han godfølelsen nå, er han tilbake igjen. Men hvis han blir nummer 40–50 igjen, ser vi ikke det vanlige Hovland-smilet. Det er det jeg vil ha tilbake igjen, og jeg har alltid tro på ham, sier Haugsrud.

Foreløpig er Hovland fortsatt rangert som nummer syv i verden, men nordmannen kan falle kraftig på listen hvis han ikke løfter spillet sitt. Allerede står deltagelsen i FedEx-sluttspillet i fare, hvor de 30 beste i slutten av sesongen får kjempe om tittelen. I fjor vant Hovland og sikret seg 192 millioner kroner for seieren.

– Det kan komme et skikkelig ras på rankingen. Problemet hans er at han nå er nummer 100 på FedEx-rankingen. Han må inn topp 75 bare for å bli med i playoff-turneringene. Så han må «opp i ringa» nå. Det er ikke noen trynefaktor i golf.