Dette er det som har oppstått kontroverser:

Galatarasay og Fenerbahçe har sagt at de ikke vil spille finalen på Al-Awwal Park stadion hvis de ikke fikk lov til å bruke T-skjorter som viser frem ansiktet til Mustafa Kemal Atatürk på oppvarmingen.

Det ville de gjøre for å hylle 100 årsjubileet til den moderne tyrkiske republikken.

Det skal også ha blitt rapportert at hverken Tyrkias nasjonalsang og selve flagget var ulovlig å vise frem.

– Tyrkias sportsminister, sjef for fotballforbundet og lederne av Fenerbahçe og Galatasaray har holdt samtaler om situasjonen, skal statskringkaster TRT ha sagt, ifølge Reuters.

Tidligere fredag skrev den anerkjente journalisten Tariq Panja, som før jobbet i New York Times, at kampen lå an til å bli avlyst grunnet uenighetene.

– Tyrkisk media sier at kveldens supercupfinale i Saudi-Arabia er i faresonen fordi saudiaraberne har angivelig har bedt at den tyrkiske nasjonalsangen ikke skal spilles, og banneret til Atatürk vil ikke være lovlig å vise frem, skriver han på X.

Nå er kampen avlyst.

VG kommer tilbake med mer.